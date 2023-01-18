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美股恐慌指數已跌至20以下 策略師憂股市這波反彈將盡

編譯葉亭均／綜合外電
美股恐慌指數已跌至20以下。（路透）
美股恐慌指數已跌至20以下。（路透）

華爾街的「恐慌指數」已回跌至數月來最低點，策略師們擔心，這可能是近期一波股市反彈即將告終的警訊。

根據MarketWatch引述多份給客戶的研究報告，策略師們擔心「美股恐慌指數」芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）處在低檔，顯示投資人可能對投資組合的風險太過寬心，一旦投資人措手不及時，還可能加劇市場的混亂。

其他策略師擔心，VIX指數很快將回到長期平均值，使得最近一波市場反彈告終。

瑞信首席股票策略師葛路伯（Jonathan Golub）17日發給客戶的報告表示，下跌的VIX指數可能已經計入經濟展望稍有好轉跡象的因素，這使得市場容易出現短期的逆轉走勢。他說：「雖然過去三個月的經濟環境變得較為有利，我們認為多數的上檔空間已經被較低的VIX和較高的股價反映。」

另一些策略師表示，從純粹技術面角度來看，VIX正閃爍警訊。Fairlead Strategies首席技術分析師史塔克頓（Katie Stockton）使用的模型顯示，VIX指數顯示超被「超賣」了。

史塔克頓17日在給客戶的報告中說，VIX指數突破22可能意味股市可能邁向另一輪動盪。

VIX指數上周五（13日）收在略高於18，是1月來最低收盤水準，但隨著標普500指數17日小幅收低，VIX回升至19.36。

不過，VIX走低的趨勢已非最新的發展。根據FactSet的數據，這項恐慌指數現在低於50天與200天移動平均線，而且從去年10月底來即如此，為2021來最長的走低趨勢。

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