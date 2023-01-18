今年最佳標的 美銀推薦11支

財經新聞組／綜合報導

美銀證券分析師蘇布拉曼尼亞(Savita Subbamanian)推薦了11支2023 年值得考慮的個股。她帶領的分析團隊寫道：「2023年可能會分為兩個階段：衰退和復甦。股市在這兩個階段中的表現可能也會有所不同。」

分析師們認為，今年的市場預期很可能會出現分歧，而投資人應該考慮使投資具有長期吸引力的因素。

在經濟動盪時期，強勁的自由現金流和健康的資產負債表才是王道。即便很多消費者都在勒緊褲帶過日子，但像沃爾瑪這種生活中不可或缺的大品牌仍然在股市表現良好。還有一些股票，例如金融服務業的Arch Capital Group，則是利率波的受益者。

除這兩者外，美銀證券推薦的2023年最值得入手的9支個股如下：

福斯：這家媒體巨頭近期推出運彩業務將為其帶來利多，2023年股價有望復甦。

Tractor Supply：這家農業設備經銷商是在非必需消費品領域代表。

埃克森美孚：在2023年能源領域的上漲潛力最大。該公司擁有強勁的自由現金流收益，但該股一直被低估，代表它的股價將進一步走強。

Humana：這家醫療保險 公司的評價很高，而且醫療保險業務對經濟衰退有較強的抗風險能力。

Honeywell：這支航太技術生產商在工業類股中出類拔萃。自動化和低碳對也是兩大利多。ADI：這家半導體製造公司擁有強勁的自由現金流，而且具有高質量和高價值的特點，使其股票今年很具有吸引力。

Mosaic：該化肥公司在材料類股它具有較高的市場地位和ESG評級。

Welltower：這家高級住房開發商已從新冠疫情的損失中復甦蘇，擁有強勁的股息殖利率 、高質量評級和正面的ESG評級。

杜克能源：這家能源公司擁有防禦性股利和可靠的質量評級，成為公用事業領域的首選。（財經新聞組）