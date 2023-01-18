我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

今年最佳標的 美銀推薦11支

財經新聞組／綜合報導

財經新聞組／綜合報導

美銀證券分析師蘇布拉曼尼亞(Savita Subbamanian)推薦了11支2023年值得考慮的個股。她帶領的分析團隊寫道：「2023年可能會分為兩個階段：衰退和復甦。股市在這兩個階段中的表現可能也會有所不同。」

分析師們認為，今年的市場預期很可能會出現分歧，而投資人應該考慮使投資具有長期吸引力的因素。

在經濟動盪時期，強勁的自由現金流和健康的資產負債表才是王道。即便很多消費者都在勒緊褲帶過日子，但像沃爾瑪這種生活中不可或缺的大品牌仍然在股市表現良好。還有一些股票，例如金融服務業的Arch Capital Group，則是利率波的受益者。

除這兩者外，美銀證券推薦的2023年最值得入手的9支個股如下：

福斯：這家媒體巨頭近期推出運彩業務將為其帶來利多，2023年股價有望復甦。

Tractor Supply：這家農業設備經銷商是在非必需消費品領域代表。

埃克森美孚：在2023年能源領域的上漲潛力最大。該公司擁有強勁的自由現金流收益，但該股一直被低估，代表它的股價將進一步走強。

Humana：這家醫療保險公司的評價很高，而且醫療保險業務對經濟衰退有較強的抗風險能力。

Honeywell：這支航太技術生產商在工業類股中出類拔萃。自動化和低碳對也是兩大利多。ADI：這家半導體製造公司擁有強勁的自由現金流，而且具有高質量和高價值的特點，使其股票今年很具有吸引力。

Mosaic：該化肥公司在材料類股它具有較高的市場地位和ESG評級。

Welltower：這家高級住房開發商已從新冠疫情的損失中復甦蘇，擁有強勁的股息殖利率、高質量評級和正面的ESG評級。

杜克能源：這家能源公司擁有防禦性股利和可靠的質量評級，成為公用事業領域的首選。（財經新聞組）

2023 醫療保險 殖利率

上一則

美股恐慌指數已跌至20以下 策略師憂股市這波反彈將盡

下一則

LVMH市值衝4340億美元

延伸閱讀

美股開盤平盤遊走 大型銀行財報好壞參半

美股開盤平盤遊走 大型銀行財報好壞參半
高盛和大銀行都在裁員 小摩和美銀為何逆勢徵才

高盛和大銀行都在裁員 小摩和美銀為何逆勢徵才
財報兩樣情 富國上季獲利腰斬 美銀表現超預期

財報兩樣情 富國上季獲利腰斬 美銀表現超預期
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

2023-01-17 17:52
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43

超人氣

更多 >
好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗