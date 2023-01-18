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高盛下跌逾6% 道指止連四漲

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數走跌，因投資人難以持續2023年初以來的動能，並評估了最新的獲利數據。

道指下跌391.76點或1.14%收3萬3910.85點。史坦普500指數下跌8.12點或0.2%至3990.97點。而那斯達克綜合指數上漲15.96點或0.14%至1萬1095.11點。

高盛下跌6.44%，該行公布了10年來最嚴重的第4季獲利誤差。其業績受到投資銀行和資產管理收入下降的壓力。與此同時，競爭對手摩根史坦利的數據優於預期，部分原因是創紀錄的財富管理收入，其股價上漲5.91%。

FactSet數據顯示，截至17日上午，史指成分股中約有7%已公布財報。 在這些公司中，70%的業績超出預期。聯合航空將在盤後公布上季業績。

年初至今，那指領漲6.01%，因為投資人在對成長型股票前景改善的希望升溫之際買進表現不佳的科技股。自年初以來，史指和道指分別上漲3.95%和2.3%。

這些漲幅受惠於第一批通膨數據，投資人將其解讀為經濟收縮的跡象，預期這將使Fed有理由放慢升息步伐。上周12月消費者物價指數(CPI)顯示物價環比下降0.1%，但仍較去年同月高出6.5%。

投資 指數 高盛

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