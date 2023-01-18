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高盛上季獲利減66% 10年最大誤差

財經新聞組／綜合報導

由於投資銀行和資產管理收入大幅下滑，高盛上季獲利創10年來最大的誤差。

高盛表示，當季獲利較上年同期下降66%至13.3億元，合每股3.32元，比普遍預期的5.48元低約39%。根據Refinitiv數據，這是2011年10月以來最大的誤差。

營收保持在105.9億元，較上年同期下降16%，略高於預期的108.3億元。有助該公司彌補一年來其消費部門獲利出現的20億元缺口。

在固定收益部門推動下，交易業務營收為47.6億元，高於預測的45億元。這些收益有助抵消併購業務的低迷。

這家投資銀行巨頭已向其零售業務投入數十億元，其中包括蘋果卡(Apple Card)和專業借貸平台GreenSky。 該業務本季營收為5.13億元，在過去三年中一直拖累收益。

CEO所羅門(David Solomon)在財報聲明中表示，「在充滿挑戰的經濟背景下，我們2022年為股東帶來兩位數的回報。」「我們明確的近期重點是實現戰略調整的優點，這將加強我們的核心業務，擴大我們的成長平台並提高效率。」

去年底整體產業的放緩和經濟衰退的威脅，促使該行領導人上周宣布裁員多達3200人。

該行去年股本回報率降至10.2%，低於其2022年初自我設定的14%至16%的目標。

該公司首次將其主要銀行和交易部門的業績綜合為一個部門展示，試圖凸顯其相對於同行的優勢。在10月宣布的變革中，所羅門還取消了他自己的一項代表性舉措，將財富管理部門與資產管理部門重新合併。

諮詢公司Opimas CEO馬倫齊(Octavio Marenzi)表示：「人們普遍認為高盛第4季業績會很糟，比預期的還要糟糕。」「營收基本符合預期，但獲利受到重創。真正的問題在於營業費用猛增11%，而營收卻大幅下滑。」

他說，高盛可能會因此提前進行更多的成本削減和裁員。

營收 高盛 投資

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