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通膨重壓 折扣店人潮激增

財經新聞組／綜合報導
折扣零售商今年可望繼續享有高客流量。（路透）
折扣零售商今年可望繼續享有高客流量。（路透）

根據追踪客流量數據公司Placer.ai的最新報告，隨著購物者持續大量湧入，預計折扣店的客流量增速將持續到2023 年。

根據統計，第4季折扣零售商的每周客流量除12月12日當周僅增加9.4%之外，所有時間都以兩位數的百分比成長。

在主要折扣零售商中，Five Below的客流量增幅最為顯著，尤其是在聖誕購物周結束時。與2019年同期相比，2022年第4季該零售商的客流量增加超過50%。

與此同時，知名折扣零售商Dollar General Corp和Dollar Tree Inc的客流量分別較新冠疫情前增加了22.8%和15.3%。此外，Dollar Tree Inc旗下的Family Dollar客流量也成長20%以上。

雖然通膨率已從去年9.1%的高點下滑至如今的6.5%，但仍然處於歷史相對高點，消費者仍然面臨高物價壓力。Placer.ai在報告中指出：「隨著消費者繼續尋找方法來調整購物習慣，以適應持續的通貨膨脹，折扣店和『一元店』似乎處於有利地位，預計在2023年仍可保持客流量成長。」

除了光顧折扣零售商，消費者也開始轉向購買平價品牌。富國銀行指出，許多必需消費品製造商正面臨商品降價對品牌造成的影響。該行的研究報告顯示，由於銷量下降2.5%，12月品牌商品銷售額增速環比下降44個基點。

這種趨勢可能會影響到不少品牌商：像是寶鹼、高露潔、金佰利、Church & Dwight Co., Inc.和高樂氏等主要必需消費品製造商。

這項研究報告與Placer.ai報告的主要觀點吻合，兩份報告都顯示出包括Dollar Tree Inc、克羅格(Kroger)、Albertsons Companies Inc等折扣店在內的雜貨連鎖店，以及包括Trader Joe’s、H-E-B等在內的許多小型必需品雜貨商的客流量，都較新冠疫情前水平顯著增加。

零售商 疫情 2023

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