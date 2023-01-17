押寶Fed放緩升息 美元遭拋售

市場今年看好歐元，看空美元。（歐新社）

隨著市場越來越看好Fed將進一步放緩升息 步伐，投資 人紛紛拋售美元。

衡量美元對6種主要貨幣的美元指數 16日延續上周跌勢，亞洲盤中一度跌至101.77，為去年6月以來最低水平，大有叩關100關口的趨勢。但之後在歐洲交易時段反彈至102.48。

由於美元近期走低，全球許多主要貨幣都在反彈，其中澳元時隔5個月後重回0.7關口上方。

離岸和在岸人民幣兌美元也自去年7月以來首次升破6.7關口。

分析師指出，美元指數跌至7個月低位的主要原因是市場對美國通膨的預期顯著放緩，市場普遍認為Fed可能沒有必要變得原本預期的那樣「鷹派」。

芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具顯示，目前市場幾乎完全消化了「Fed將在2月會議上升息25個基點」的預期。在去年12月的會議上，Fed已將升息幅度從每次75個基點放慢到50個基點。

若Fed進一步放緩升息步伐，不僅美元指數會失去支撐，還會降低對美國乃至全球的衰退擔憂。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，投資基金已經著手拋售原先被當作避險資產的美元。

數據還顯示，投資基金將日元空頭部位削減至2021年2月以來的最低水平。同時，澳元的空頭部位出現降低，對紐元的立場則從淨空頭轉為淨多頭。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)策略師班奈特(Patrick Bennett)表示，「2023年才剛過去兩周，就感覺2022年熱門的『買入美元』交易正轉變為宏觀面的『空頭交易』。」

不只CIBC，從摩根大通資產管理公司到高盛都一致預測「Fed很快就會放鬆緊縮政策」。交易員們預計，對聯邦基金利率頂點的預測值也從本月初的逾5%降至4.94%。

澳大利亞國民銀行(NAB)策略師卡特瑞爾(Rodrigo Catril)指出，隨著市場對預測越來越有信心，美元也正面臨越來越大的壓力。

摩根史坦利將2023年底的美元指數預測下修至98，並預計隨著對經濟衰退嚴重程度的擔憂開始緩解，美元兌歐元的疲軟今年將更加明顯。

以羅德(James K Lord)為首的大摩外匯策略師在最新的報告中表示：「全球經濟成長顯示出活躍跡象，宏觀和通膨不確定性正在減弱，美元正在迅速失去利差優勢。」

大摩之前預測美元指數在2023年收於104。現在預計到年底歐元將升至1.15，而之前的預測為1.08。