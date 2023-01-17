保險業轉型 調查：逾4成網購壽險

根據TransUnion的一項調查，保險 業正在越來越往數位化方向移動，以滿足消費者的期望，去年有超過40%的消費者在網路上或使用應用程式搜索壽險產品。

這項調查代表著一個重大轉變，因為調查同時顯示，這些在虛擬通路上購買壽險的大多數消費者過去都是透過保險代理員購買。

為了滿足人們對數位體驗的需求，保險公司正在精簡一些繁瑣的申購流程，像是核保。如今，人壽保險公司可以透過醫療數據和信用評分提供基本報價，無需消費者親自登門檢查或測試。許多保險科技新創公司像是Lemonade和Root Inc都以這些方式試圖顛覆傳統保險提供方式。

不過，調查也顯示，34%的消費者沒有購買人壽保險，主要原因是他們認為自己不需要。TransUnion表示，這促使保險公司在行銷方面變得更加主動和積極，藉由創立直接面向消費者的品牌，適當地描述它們的價值主張並加強保險代理員通路的銷售。

商業保險公司也面臨著類似的供需不情形。TransUnion表示，約91%的受訪者表示，他們願意在網路上獲得商業保險報價，而實際上會申購的人只有28%。這對於那些願意投資於更精簡和自動化流程的公司來說，是一個巨大的商機。

此外，在利率上升和通膨持續不墜的背景下，三分之二的受訪者表示他們的保險費率提高了。然而，保險公司對利潤 的追求可能會驅使客戶轉向保費 更低的保險。

TransUnion執行副總裁兼保險業務主管麥克羅依(Mark McElroy)表示：「提高費率會讓公司的獲利方面更有保障，但卻讓客戶越來越接近能接受的極限。」「創造機會為客戶提供高效的報價和核保，以及平價的保險方案，是獲得更好利潤的最佳替代戰略之一。」

保險公司的承保利潤是根據能產生多少保費與支付多少理賠，也就是損失率。投資人通常會關注保險公司的綜合比率，以確定承保利潤的水平，這項比率越低越好。例如，Chubb的第3季業績強於預期，其綜合比率從去年同期的93.4%下降至93.1%。