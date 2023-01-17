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就業改善 兩種人失業率反升

財經新聞組／綜合報導
失業率改善並未澤被黑人女性和拉丁裔男性。（歐新社）
失業率改善並未澤被黑人女性和拉丁裔男性。（歐新社）

美國失業率在12月重回3.5%的歷史低點。然而，並非所有人都能享受這項利多：黑人女性和拉丁裔男性的失業率仍未從疫情中完全恢復。

根據勞工統計局的數據，20歲及以上黑人女性的失業率從11月的5.2%升至12月的5.5%。在新冠疫情封鎖重創經濟前一個月的2020年2月，這項失業率為4.8%。

至於拉丁裔男性，12月失業率上升0.4個百分點至4%，高於2020年2月的失業率3.1%。

但對於許多其他統計數據而言，現在的失業率低於疫情前或相當。像是20歲以上的白人女性，12月失業率為2.8%。勞工統計局數據顯，亞裔的失業率約為2.5%，白人約為3%，拉丁裔約為4%。

非營利性研究和贈款組織華盛頓公平成長中心首席經濟學家班恩(Kate Bahn)說，黑人女性和拉丁裔失業率上升的原因有很多。

其中最主要的是揮之不去的疫情影響、有色人種大多從事低薪工作，以及女性在家庭中肩負照顧責任。

她指出，「就業復原情形非常顯著，但似乎黑人女性還沒有像其他勞工群體那樣恢復，畢竟她們最初因各種原因失去的最多。」

她說，「我們看到的現狀是，黑人女性處於這種真正艱難的位置，她們是家庭的主要照顧者，而從事的工作在疫情中受到的打擊最嚴重。」巴恩指出零售、酒店和醫療保健行業失業和工作風險的影響尤為嚴重。

疫情開始時，休閒和酒店業失去超過820萬個工作崗位，占2020年2月總就業崗位的近一半。在過去兩年中，這些工作崗位已經恢復，但這個次產業仍較疫情前水平低近5.5%。

巴恩說，政府目前對通貨膨脹的反應也可能推動拉美裔男性和黑人女性的失業率上升。

她說，「為了讓經濟降溫，Fed刻意干預就業市場來緩解通貨膨脹，最易受創的將是那些被邊緣化或權力最小的勞工。」「所以這可能也就是現在看到的結果。」

西語裔勞工仍在努力從疫情初期復原；他們在疫情之初遭受歷來最高的失業率。勞工統計局數據顯示，2020年4月，西語裔失業率從疫情前的4%左右後飆升至18.1%。

巴恩補充說，拉丁裔和黑人勞工也無力抗拒結構性種族主義和隱性偏見，並指出「即使可能沒有種族主義觀念的人最終也會複製種族主義的結果」。

她說，雇主不太可能向黑人提供工作機會。即使真的雇用黑人，得到小費往往更少。此外，當公司裁員時，黑人員工更有可能被解雇，「這種事情在某種程度上相互刺激，一般來說，只會導致黑人工人面臨更高的就業障礙。」

黑人 疫情 勞工

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