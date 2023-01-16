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華爾街日報最新調查：經濟學者預測今年美國衰退機率仍達61%

編譯任中原／綜合外電
學者預測未來12個月美國陷入衰退的機率高達61%。（美聯社）
學者預測未來12個月美國陷入衰退的機率高達61%。（美聯社）

據華爾街日報元月6-10日對71位經濟學者的每季調查結果顯示，儘管通膨開始減退，但受訪學者仍預測未來12個月美國陷入衰退的機率高達61%，只比10月調查時的63%略降；不過衰退將相對較淺，且時間不長。75%的受訪者認為聯準會（Fed）今年無法達成經濟「軟著陸」。

對於通膨率，學者預測到今年底時年升率將降到3.1%，比上次調查時的3.3%下降；2024年底時將再降到2.4%，與上次的調查結果接近。

德意志銀行經濟學者接受調訪時表示，儘管最近通膨戰線有些進展，但與勞動市場關係密切的核心服務項目仍然頑強，顯示Fed還有「長路要走」；由於Fed仍將維持緊縮政策，使勞動市場恢復平衡，並達成物價穩定，因此將使失業激增，經濟將陷入衰退。

帕特儂─安永顧問機構首席經濟學者達科表示，服務業雖仍熱絡，但房貸利率居高已使住宅部門重挫，且製造業陷入停滯，都顯示經濟可能走下坡，因此預料上半年經濟將出現低度衰退。

受訪者預測2023年第一季國內生產毛額（GDP）將年增0.1%，第二季萎縮0.4%，第三季0成長，第四季回升到0.6%。第四季GDP將比2022年同期上升0.2%，低於上次調查時的0.4%。

學者預測企業界將從第二季開始裁員，一直持續到年底，預估平均每月就業人數將減少7千人；上次調查時學者仍預估平均每月就業將增加28,000人。

有25%的學者認為住宅類通膨最為頑強，認為醫療及個人服務價格最難下降者各占18%。

學者預料Fed必須將利率升到5%，與Fed本身的預測相符。但51%的受訪者預料今年內將開始降息，比上次調查時的60%明顯下降。37%的受訪者預料Fed將於2024年第一季開始降息，8%認為第二季起降。

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