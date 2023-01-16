做空美元成為熱門交易 投資人料Fed將放緩升息腳步

隨著市場押注聯準會（Fed）即將減緩升息步調，投資人紛紛大舉賣出美元。（路透）

隨著市場押注聯準會（Fed）即將減緩升息步調，投資 人紛紛大舉賣出美元。

美元指數 （DXY）周一跌到9月底以來最低價位，美國通膨預期下降促使投資人拋售這個最終的避險資產。世界所有主要貨幣 兌美元均告上漲，澳幣和人民幣升至關鍵價位。

加拿大帝國銀行香港策略師 Patrick Bennett 說：「新年剛剛兩周，感覺2022年大買美元的交易如今轉為總經面最熱門的做空交易。」除了Fed之外，「我們也受到中國結束動態清零政策的時間遠早於預期的推動。」

美元的運勢最近幾個月急劇逆轉，從摩根資產管理到高盛等基金紛紛預測Fed不久就會節制緊縮步調。市場如今預料，聯邦基金利率將於4.94%見頂，低於從本月較早預測的5%以上。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數周一一度下跌0.4%至101.939，觸及2022年9月底以來最低價位。

美元走貶之際，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示槓桿操作的資金做空日圓的部位降至 2021年2月來最低水準。他們也減低做空澳幣的押注，轉而做多紐元。

中國景氣回升，提振了風險敏感貨幣的需求。澳幣周一自去年8月以來首次升破70美分。印尼盾上漲逾1%，韓元漲0.8%，離岸人民幣升至去年7月以來最強。

澳洲國民銀行雪梨策略師 Rodrigo Catril表示，「美元面臨壓力，反映市場對Fed 即將暫停升息的信心增強」。他說，由於風險信心改善，人民幣走強對澳幣等大宗商品相關貨幣同樣重要。