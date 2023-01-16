美晶片投資 兩年砸2千億

美國未來十年晶片投資。(資料來源：美國半導體產業協會)

美國近年來已完全體認到現在半導體與石油一樣，是現代經濟的關鍵，因而正斥資數百億美元以確保供應無虞，除了補貼，美國商務部更扮演接洽民間基礎設施投資 人、晶片 廠客戶的穿針引線角色，協助晶片大廠赴美蓋廠作業順利，但眼前仍面臨成本過高、人才短缺，以及關鍵原料無法與中國脫鉤等挑戰。

華爾街日報報導，英特爾執行長基辛格去年10月所說：「石油蘊藏所在的位置決定了過去50年的地緣政治。」「未來50年晶片工廠的設立地點更為重要。」如今，美國政府和企業正斥資數百億美元大力發展國內製造業並保護晶片供應。

根據半導體產業協會（SIA），2020年來晶片業者已在全美各地提出了40多個計畫，價值近2000億美元，可望創造4萬個就業。

目前晶片製造主要集中在三大地區，包括中國（15%）、台灣和南韓（各約略高於20%），讓美國當局擔心若中國憑藉自己力量、或透過入侵台灣在尖端半導體領域取得主導地位，將威脅美國的經濟和國家安全。

因此，美國除了限制中國取得先進晶片及技術，也透過「晶片法案」提供聯邦補貼，讓在美國設立的晶片廠夠大且夠先進。

美國商務部長雷蒙多表示：「我需要英特爾思考將俄亥俄州那座200億美元的設施變成1000億美元設施。我們必須說服台積電 或三星，他們（產量） 可以從每月2萬片晶圓增至10萬片，並在美國取得成功與賺錢。」

為滿足晶片商的投資需求，雷蒙多已與民間基礎設施投資人接洽，敦促參與晶片計畫，仿照Brookfield資產管理公司對英特爾亞利桑那州晶圓廠的共同投資。她也與蘋果等晶片客戶接觸，商討購買這些晶圓廠生產的晶片。

不過，要在美國製造晶片仍面臨一些挑戰，包括高成本與美國合格勞動力短缺，美國支持半導體業發展的鋼鐵與氣體等供應鏈也不足。

台積電曾向商務部表示，成本仍然高於在台灣建立類似的業務。台積電創辦人張忠謀說，差距可能達到50%。此外，用於晶片製造的其他原料主要依然來自中國，若要讓美國晶片業與中國真正脫鉤，需要揚棄數十年的全球化，但產業領袖認為這不切實際。