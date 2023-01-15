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企業留才 勞工薪資去年11月年增5.5% 25年最高

編譯林聰毅／綜合外電
在十分緊俏的美國勞動市場，美國企業為留了留才，正為現有員工大幅度加薪。（美聯社）
在十分緊俏的美國勞動市場，美國企業為留了留才，正為現有員工大幅度加薪。（美聯社）

由於美國勞動市場維持緊俏，留在工作崗位的員工正獲得數十年來最大幅度的加薪。根據亞特蘭大聯邦準備銀行的數據，去年11月留任勞工的薪資較一年前多出5.5%，加薪幅度不僅高於2022年1月的3.7%，也是25年來最大。

華爾街日報報導，去年11月跳槽、轉行或更換工作職務勞工的薪資漲幅為7.7%，比一年前更大，而企業為現有員工加薪，是要避免他們可能為更高的薪水而求去。

不過，許多勞工都沒感受到薪資上漲。勞工部數據顯示，在截至11月的過去一年，所有民間勞工的薪資在扣除7.1%的年通膨率後，下降了1.9%。

Lightcast資深經濟學家歐卡恩表示，休閒和旅宿等產業的員工能輕鬆找到薪水更高的職缺，更有意願跳槽，「如果看到漢堡王的時薪是22美元，而在我工作的Dunkin' Donuts 每小時賺20美元，那我非常清楚我的機會成本是多少」，雇主對此的反應是：「好吧，我們將加薪，因為我們不想失去已經培訓過的員工」。

但已有跡象顯示，隨著勞動市場吃緊的情況逐漸鬆弛，薪資成長開始放緩，未來幾個月可能進一步降溫。

儘管如此，在競爭激烈的就業市場上，薪資壓力可能繼續存在，因為挖角依舊普遍。Robert Half日前的調查顯示，超過一半的專業人士認為薪酬過低，40%員工會為了能加薪10%而離職。

連鎖餐館Famous Toastery總裁塞巴茲柯說，加薪速度比以往任何時候都快，在八處據點的店面裡，現有廚房員工的薪資比一年前上漲了約15%。

表頭：美國勞工的加薪幅度 藍線：留任者 綠線：換工作者 灰色區塊：經濟衰退 註：...
表頭：美國勞工的加薪幅度 藍線：留任者 綠線：換工作者 灰色區塊：經濟衰退 註：時薪中位數的年比變動幅度 單位：% 資料來源：亞特蘭大聯準銀行

勞工部 漢堡王 華爾街

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