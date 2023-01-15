確保「新石油」供應 商務部扮演晶片製造關鍵角色

晶片已成為現代經濟的新石油，美國正斥資數百億美元以確保晶片供應無虞。（美聯社）

近幾年來美國已完全體認到現在半導體與石油一樣對現代經濟至關重要，因為這段期間的晶片 短缺和對中國主導此產業野心的憂慮，促使美國正斥資數百億美元以確保供應無虞，但仍面臨成本過高、人才短缺，以及在關鍵原料上仍無法與中國脫鉤的挑戰。

如今，政府和企業正斥資數百億美元大力發展國內製造業並保護晶片供應。根據半導體產業協會（SIA），自2020年以來，半導體業者已在全美各地提出了40多個計畫，價值近2,000億美元，可望創造4萬個就業。

華爾街日報報導，這是一個定義國際經濟競爭輪廓並決定國家政治、科技和軍事優勢產業的重大賭注。誠如英特爾執行長基辛格去年10月所說：「石油蘊藏所在的位置決定了過去50年的地緣政治。」「未來50年晶片工廠的設立地點更為重要。」

目前晶片製造主要集中在三大熱區－中國（15%）、台灣和南韓（各約略高於20%），讓軍方和政治領導人感到不安，擔心若中國憑藉自己力量、或透過入侵台灣在尖端半導體領域取得主導地位，將威脅經濟和國家安全。

為確保晶片供應及維持競爭優勢，除限制中國進口先進晶片及技術外，官員還希望透過「晶片法案」，利用聯邦補貼使在美國設立的晶片廠夠大且夠先進，以便在未來很長一段時間內維持競爭力和獲利能力。

美國要強化晶片領導地位

商務部長雷蒙多受訪時說：「我需要英特爾思考將俄亥俄州那個200億美元的設施變成1,000億美元設施。我們必須說服台積電 或三星，他們（產量） 可從每月2萬片晶圓增至10萬片，並在美國取得成功與賺錢。」

為滿足晶片公司的投資 需求，雷蒙多已與私人基礎設施投資人接洽以參與晶片計畫，仿照Brookfield資產管理公司對英特爾亞利桑那州晶圓廠的共同投資。她還與蘋果等晶片客戶接觸，商討購買這些晶圓廠生產的晶片。這些努力似乎獲得回報，去年12月台積電宣布在鳳凰城的投資加碼至400億美元，興建第二座廠生產3奈米晶片。

但在美國製造晶片的努力也面臨一些挑戰，台積電曾向商務部表示，成本仍高於在台灣建立類似的業務。台積電創辦人張忠謀說，差距可能達到50%。

高成本與美國合格勞動力的缺短阻礙了之前欲使電子製造業回流國內的努力。 印第安納州普渡大學校長蔣濛表示，電腦和工程學生流向晶片設計或軟體，因為這是美國企業居於領先的領域，而不是製造業。他並表示，即使他們想從事半導體製造，「在哪裡可以學到真實的、活生生的經驗」？

另一挑戰是，用於晶片製造的其他原料主要來自中國，若要真正使美國晶片業與中國脫鉤，需要揚棄數十年的全球化，產業領袖表示這不切實際。