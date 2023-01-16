最喜歡哪個時代 ? 比爾蓋茲：現在

微軟創辦人蓋茲參加社群媒體Reddit舉辦的活動時說，現在就是最好的時代。（路透）

隨著全球生活成本升高，經濟學家不斷提出全球衰退在即的言論，加上俄烏戰爭即將屆滿一年，看來2023年毫無懸念可能是歷來最糟糕的時期之一。

不過，微軟創辦人、億萬富豪蓋茲（Bill Gates）打從心底不認同這個看法。

富比世 （Forbes）雜誌報導，蓋茲日前參加社群媒體 Reddit第11屆「有問必答」活動（Ask Me Anything），有人問他最喜歡哪個時代，蓋茲答說：「若要說哪個時代最適合生活，顯然就是現在。」

蓋茲表示，他發現任何時期的科學創新都使人著迷。在活動接下來一個多小時內，蓋茲回答粉絲和頻道訂閱者的問題，從人工智慧（AI）到身為億萬富豪的道德觀，無所不談，他仍看好預估未來幾年將充滿各種突破。

蓋茲指出，假設現在就是最適合生活的時代，大概要歸功於科學創新的飛快步調。他說，像他這樣的企業創辦人現在還有用武之地，儘管超級富豪可能受限於更高的稅收。蓋茲也建議其他億萬富豪效法他，在有生之年捐出所有財富。

蓋茲提到人類正面臨的重大威脅，包括氣候變遷 和全球取得醫療照護等，隨後轉向比較輕鬆的話題，像是他正在讀什麼書，和去年最喜歡哪些電視節目、電影及喜劇秀。

蓋茲也談到攸關人類生存的挑戰，他樂觀強調科學上的突破，以及他的研究公司和慈善基金會的相關工作。他去年以個人名義捐獻200億美元給自己名下的慈善基金會。