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Fed官員：升息1碼適當

編譯林奇賢、林聰毅／綜合報導
美國通膨降溫，有望讓Fed鬆一口氣，Fed官員的最新發言也透露這種看法，為2月初升息1碼鋪路。（路透）
美國通膨降溫，有望讓Fed鬆一口氣，Fed官員的最新發言也透露這種看法，為2月初升息1碼鋪路。（路透）

美國通膨持續降溫，有望讓聯準會（Fed）鬆一口氣，Fed官員的最新發言也透露這種看法，為2月初升息1碼（0.25個百分點）鋪路。不過，Fed決策官員仍一致認為還要進一步升息，最終要把利率升到5%以上。

根據12日公布的資料，美國去年12月消費者物價指數（CPI）較一年前上升6.5%，且比11月下降0.1%，為兩年半來首次月比下滑，核心CPI年升5.7%，為2021年12月以來最小升幅，成為Fed去年激進升息發揮效果的最新證據。

今年有決策投票權的費城聯邦準備銀行總裁哈克同日在一場演說中表示，「我預期我們今年將升息好幾次，但我認為，調升利率75個基點（3碼）的日子絕對已經過去」，「今後升息1碼將屬適當」，在利率略超過5%後，「我預期這樣…的限制效果將足以允許我們維持利率水準，讓貨幣政策發揮作用」。

今年沒有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也說，「我們其實正在限制經濟（成長），想當然耳也是在抑制通膨。這意味著（在決定未來升息幅度時）可以稍微調整」。他還說，儘管過去三個月的通膨率朝「正確方向」前進，仍「須當心太早宣告勝利，通膨持續的時間會比單純降到2%（Fed的目標）還久」，利率維持在限制性水準的時間，可能須比原先預期還久。

有「鷹王」之稱、今年無投票權的聖路易聯準銀行總裁博拉德則說：「今天獲得的一些資訊顯示（通膨）正朝正確方向前進，這鼓舞人心。」

博拉德未反對未來以更小幅度升息，但重申想要「盡快」將利率調高到5%以上。

芝加哥商業交易所（CME）的「FedWatch」工具顯示，市場預期Fed會在利率略低於5%暫停升息，而且可能在今年稍晚降息。

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