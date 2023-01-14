Fed官員：升息1碼適當

美國通膨降溫，有望讓Fed鬆一口氣，Fed官員的最新發言也透露這種看法，為2月初升息1碼鋪路。（路透）

美國通膨持續降溫，有望讓聯準會（Fed）鬆一口氣，Fed官員的最新發言也透露這種看法，為2月初升息 1碼（0.25個百分點）鋪路。不過，Fed決策官員仍一致認為還要進一步升息，最終要把利率 升到5%以上。

根據12日公布的資料，美國去年12月消費者物價指數（CPI）較一年前上升6.5%，且比11月下降0.1%，為兩年半來首次月比下滑，核心CPI年升5.7%，為2021年12月以來最小升幅，成為Fed去年激進升息發揮效果的最新證據。

今年有決策投票 權的費城聯邦準備銀行總裁哈克同日在一場演說中表示，「我預期我們今年將升息好幾次，但我認為，調升利率75個基點（3碼）的日子絕對已經過去」，「今後升息1碼將屬適當」，在利率略超過5%後，「我預期這樣…的限制效果將足以允許我們維持利率水準，讓貨幣政策發揮作用」。

今年沒有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也說，「我們其實正在限制經濟（成長），想當然耳也是在抑制通膨。這意味著（在決定未來升息幅度時）可以稍微調整」。他還說，儘管過去三個月的通膨率朝「正確方向」前進，仍「須當心太早宣告勝利，通膨持續的時間會比單純降到2%（Fed的目標）還久」，利率維持在限制性水準的時間，可能須比原先預期還久。

有「鷹王」之稱、今年無投票權的聖路易聯準銀行總裁博拉德則說：「今天獲得的一些資訊顯示（通膨）正朝正確方向前進，這鼓舞人心。」

博拉德未反對未來以更小幅度升息，但重申想要「盡快」將利率調高到5%以上。

芝加哥商業交易所（CME）的「FedWatch」工具顯示，市場預期Fed會在利率略低於5%暫停升息，而且可能在今年稍晚降息。