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路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

財經簡訊

財經新聞組／整理

達美航空上季業績勝預期

達美航空第4季獲利超出分析師預期，營收較3年前有所增加，這是消費者願意為航空旅遊花錢的最新跡象。該公司在2022年最後3個月創造了134.4億元的銷售額，超過3年前的114.4億元。高昂成本侵蝕了部分獲利，但淨利仍達8.28億元，低於2019年同期的11億元。

貝萊德上季獲利下降18%

受到全球市場暴跌壓縮費用收入的打擊，貝萊德第4季獲利下降18%。這家全球最大資產管理公司截至12月31日當季調整後獲利13.6億元，或每股8.93元，低於去年同期的16.5億元或每股10.68元。但仍高於分析師平均預期的每股獲利8.11元。

增提準備 富國銀獲利腰斬

富國銀行第4季獲利下降50%，因該行因虛假帳戶醜聞而增加超過30億元成本，並為潛在的經濟放緩提高了貸款損失準備金。本季信貸損失準備金為9.57億元，而去年同期為4.52億元。該行本季信貸損失準備金增加3.97億元，主要反映了貸款成長以及不利的經濟環境。

交易減 花旗獲利下滑21%

花旗集團第4季獲利下滑21%，因該行提高準備金以應對經濟惡化，以及交易活動大幅減少導致投資銀行業務收入下降。對潛在衰退的擔憂促使花旗在第4季增加了6.4億元的準備金。截至12月31日當季淨利25億元，合每股1.16元；去年同期淨利為32億元，合每股1.46元。

美商銀淨利息收入增29%

美國商銀第4季業績超出預期。每股獲利85分，高於Refinitiv預期的77分；營收246.6億元，高於預期的243億元。由於第4季利率上升和貸款增加，美國銀行實現利息收入成長預期。根據StreetAccount的數據，淨利息收入為147億元，同比成長29%，但略低於華爾街預期的149億元。

央行升息將增8.6兆元負擔

標普全球(S&P Global)估計，全球央行升息可能使借款人在未來幾年承擔8.6兆元的額外償債成本，並警告經濟活動因此放緩。該機構補充說，隨著債務成本增加，企業對新項目的要求回報率也在上升，這種趨勢將「抑制未來的商業活動量」，「利率上升和經濟放緩正在加重債務負擔。」

貸款 營收 央行

上一則

Fed官員：升息1碼適當

下一則

美下修農作產量 糧價漲

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