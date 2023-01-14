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空頭海削3000億 4年首見獲利

財經新聞組／綜合報導

美股2022年經歷2008年以來最差行情，三大股指打破連漲3年走勢；而且空頭大獲全勝，創下2018年以來的首次獲利。

金融數據機構S3 Partners顯示，空頭大軍2022年靠美股及美國存託憑證(ADR)實現獲利3000億元，獲利率高達30.83%。

在眾多標的中，曾經帶頭領漲的科技股和成長型股票跌幅最大，特斯拉、亞馬遜和Meta名列前三名。

其中股價跌近68%的特斯拉是最賺錢的做空標的，空頭獲利高達158.5億元，回報率為83.84%。

股價腰斬的亞馬遜依居第二，為空頭帶來63.7億元收益，回報率為63.43%。股價跌掉三分之二的Meta Platforms也令空頭獲益良多，獲利達44.3億元，回報率104.96%。

而如果從收益回報率角度看，線上汽車經銷商Carvana則高居榜首，該股股價跌幅近100%，讓空頭實現377.85%的收益回報率，總獲利金額達到43.3億元。

加密幣圈崩盤也為空頭製造了賺錢良機。美國最大加密貨幣交易所Coinbase也讓空頭賺進22.3億元，實現142%的回報率。

S3 Partners數據顯示，自從2018年空頭實現8.92%的正回報率後，就此便陷入「黑暗時代」。

從2019年到2021年，美股氣勢如虹，史坦普500指數漲幅分別為28.9%、16.3%和26.9%；空頭的投資回報率則都以兩位數的速度下降，在這3年分別損失22.12%、27.13%和12.58%。

以過去5年來看，空頭平均年虧損4.42%，但同期史指平均漲幅達到9.27%。

但S3 Partners分析師杜珊紐斯基(Ihor Dusaniwsky)和昂特曼(Matthew Unterman)則認為，空頭在過去5年其實表現不錯：「空頭在低迷行情中仍能取得高收益，並能抵消其在股市高漲時期的虧損。」

換言之，雖然美股過去5年上漲超過9%，但同期空頭的虧損僅有4.42%，不及美股整體漲幅的一半。

美股 股價 特斯拉

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