摩根大通 上季淨利成長6%

小摩CEO戴蒙指今年經濟面臨諸多不確定性。（路透）

摩根大通（小摩）表示，它提撥了14億元以應對溫和的經濟衰退，且預測今年扣除市場部門的淨利息收入（NII）為740億美元，不如市場預期的752億美元。不過由於其交易部門的強勁表現，該公司上季獲利優於預期。

這家美國最大銀行13日開啟財報季。市場普遍預期去年第4季收益將出現2020年第3季以來首次下降。

摩根大通截至12月31日當季獲利較上年同期成長6%至110.1億元，或每股3.57元；不計項目，該公司每股獲利為3.56元，超過預期的3.07元。而營收 成長17%至355.7億元。這些收益主因淨利息收入激增72%至200億元，較StreetAccount的估計高出10億元，同時也因該行平均貸款 增加6%。

但在去年連續強力升息後，Fed開始放鬆政策，承認升息效應往往需要時間才能波及經濟。小摩預計2023年不包括市場的淨利息收入為740億元，低於Refinitiv平均估計的751.5億元。

該行本季提撥了23億元的信貸損失準備金，較第3季增加了49%，超過StreetAccount估計的19.6億元，以為預期違約預留資金。

該行表示，這是由於「該公司宏觀經濟前景適度惡化，基本反映出溫和衰退的預期」，以及使用大通信用卡的客戶貸款增加所致。

雖然CEO戴蒙表示消費者仍在花費額外現金並且企業體質健康，但他列舉了經濟面臨的許多不確定性。

他說，「我們仍然不知道地緣政治緊張局勢帶來的逆風的最終影響，包括烏克蘭戰爭、能源和食品供應的脆弱狀態、持續的通膨，以及前所未有的量化緊縮。」

摩根大通的投資 銀行部門本季繼續表現不佳，營收下降了57%，原因是企業高管緊鑼密鼓地為潛在的經濟衰退做準備，而不是在交易上支出。

然而，隨著投資人重新調整部位以應對高利率環境，市場波動帶進不少交易收入。

該行表示，雖然固定收益市場交易收入成長了12%，但股票交易收入相對持平。