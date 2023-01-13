金價大爆發？Fed下一步怎麼走 技術線圖一目瞭然

黃金近日強漲表態，從月線走勢圖可看出，金價可能正要「大爆發」。 （美聯社）

欲知聯準會（Fed）貨幣政策下一步怎麼走，許多投資 人緊盯通膨和就業數據。一位擁有數十年豐富資歷的技術分析師則認為，公債殖利率 是更準確的指標。

技術分析網站「The Institutional View」主筆艾迪生（Andrew Addison）投書巴隆周刊（Barron's）說，1970年代他曾在波士頓一家大型銀行（Shawmut Bank of Boston）擔任債券交易員，學到一件事：債市幾乎總是對的。尤其2年期國庫券走向往往引導Fed的政策走向。

曾任富達（Fidelity）機構資產管理部門技術分析主管的艾迪生建議，投資人欲知Fed貨幣政策下一步怎麼走，除了聆聽Fed說法之外，也絕對值得花些工夫查看技術線圖。

這位資深技術分析師暨市場策略師指出，從線圖可看出下列三件事：

首先，檢視2年期國庫券殖利率的收盤月線圖便知，5%附近形成看來牢不可破的阻力區，可回溯至30年前。2年期殖利率在去年11月升抵4.80%，但現在已跌破2年上升趨勢線，預示殖利率將往下走，一如2018年的情形，當時殖利率升到3%觸頂，然後急轉直下，掉到只有0.15%。這回2年期殖利率會跌到多低？投資人且拭目以待。

12月CPI報告顯示物價壓力持續降溫，整體通膨展望無疑已改善，2年期殖利率12日跌6個基點至4.16%，降到去年10月初以來的低點。由此可見，市場並不相信官員所謂Fed「利率峰值會升到5%以上，並在那個水準維持很長一段時日」的說詞。

其次，檢視2年期國庫券殖利率的周線圖，可察覺兩周前出現「熊市反轉」（bearish reversal）。繼連續八周跌到11周移動平均線以下（是2021年3月突破以來最長的一段）後，周線若收在4.13%之下，將證實2年期殖利率已做頭完成，兩年半上升趨勢線已跌穿。

再看金價 走勢。金價近日強漲表態，似乎已嗅出2年期美債殖利率將崩落的味道。從月線走勢圖可看出，金價可能正要「大爆發」。以11年交易區間來看，金價月線圖正呈現「牛市反轉」（bullish reversal），準備從九年趨勢線支撐蓄勢反彈。艾迪生說，金價月線圖「牛市反轉」很罕見，而這是18年來僅見的第三次，意味金價將加速上漲。

艾迪生說，金價已從每英兩1,615美元價位躍起，月線圖正處於初升段，儘管築底行為尚未大功告成，價格行為目前為止表現出色。如果金價能夠排除萬難、跨越每英兩2,120美元大關，那麼，艾迪生預期金價未來有望衝上3,000美元至4,000美元。