微軟新規定：美員工休假無上限

微軟調整休假規定，讓美國的員工休假時間「沒有上限」。(歐新社資料照片)

微軟 公司（Microsoft）表示，正調整休假規定，讓美國的員工休假時間「沒有上限」。這套制度先前已在微軟旗下的專業社群網站 LinkedIn實行。

微軟發言人表示，最新的調整從1月16日生效，只適用在美國的全職員工。該公司考慮無上限休假制度已有數年之久，目的是轉向更具彈性的工作時程。

微軟表示，時薪工不適用新的休假政策，因為聯邦和各州的工資及工時規定，讓微軟無法為他們提供無上限休假；美國以外地區的員工，則將依據各國的法規，繼續享有現行的休假福利 。

這項消息最早由科技新聞網站The Verge揭露，微軟人資長霍根（Kathleen Hogan）在發給內部員工的電子郵件中宣布調整休假規定。該公司稱這種無上限休假為「自由裁量休假」（Discretionary Time Off）。

霍根解釋說：「我們工作的方式、時間和地點已發生巨大變化。隨著我們轉型，讓休假規定現代化，成為更具彈性的模式，是很自然的下一步。」

微軟的新規定上路後，除了無上限休假政策之外，公司還將提供特休假、事假、病假、陪審假、喪假。原先還有假期尚未休完者，公司將在4月時一次性給付未休假折算的金額。此外，新進員工一進公司就可享有休假福利，無須等到工作滿一段時間。

對雇主來說，無上限休假制度的好處是，公司能夠減少有關休假管理的行政作業，而且當員工辭職或被解僱時，不需要再將未使用的特休假折算成薪水。