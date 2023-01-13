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報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

財經簡訊

財經新聞組／整理

高盛給特斯拉GM買入評級

高盛分析師迪蘭尼(Mark Delaney)表示，因為2023年的價格和組合可能會成為阻力，因此將繼續對汽車製造商股票進行篩選。他繼續看好特斯拉和通用汽車。給予特斯拉「買入」評級，目標價205元。給予通用汽車「買入」評級，目標價42元。福特汽車和Rivian Automotive則獲得「中性」評級。

激進股東擬爭取迪士尼董事

根據監管文件，持股約0.5%的激進股東Trian Fund Management已提名其億萬富翁聯合創始人佩爾茲(Nelson Peltz)加入迪士尼董事會。佩爾茲向來批評該公司超額收購21世紀福斯公司，接班計畫混亂，並表示迪士尼需要削減成本並善用其Disney+串流媒體服務實現獲利。

法拉利終止Velas F1贊助合約

法拉利車隊表示，已終止與瑞士區塊鏈科技公司Velas的一級方程式賽車(F1)贊助協議，但未提供細節。 這家總部位於瑞士楚格(Zug)的公司上個賽季成為這家義大利車隊的合作夥伴。簽署一項多年協議，在汽車的尾翼上展現其品牌。Velas同時也是F1電競系列中法拉利的冠名贊助商。

航空業者預計班表恢復正常

航空業者預計12日航班運作將恢復正常，因為美國聯邦航空管理局(FAA)正忙於查明導致全美航班停飛的電腦故障原因，並防止此類事件再次發生。然而，根據FlightAware的數據，截至12日清晨，仍有511架美國國內航班延誤，63架航班被取消。

Lucid去年產量略高於預期

豪華電動車製造商Lucid Group 2022年生產7100多輛汽車，略高於8月預計的6000至7000輛全年產量。Lucid發表聲明表示，第4季其亞利桑納廠生產了3493輛汽車，全年總產量達到7180輛。第4季產量較第3季增加 53%；第3季生產了2282輛Air轎車，交車1398輛。

首申失業金20.5萬 低於預期

勞工部統計，截至1月7日當周經調整後初領失業金人數20.5萬人，低於預期，較上周修正後的20.6萬人減少1千人；4周移動平均值21.25萬人。有一周時間落差的持續申請人數為163.4萬人，較上周修正後的169.7萬人減少6.3萬人，低於預期的170.5萬；4周移動平均值167.95萬人。

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