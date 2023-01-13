CPI證實降溫 那指連漲5日

在12月消費者物價指數 (CPI)報告顯示通膨降溫後，美股收高，增加了Fed可能再次放緩升息的希望。

道瓊工業平均指數上漲216.96點或0.64%收3萬4189.97點。史坦普500指數上漲13.56點或0.34%收3983.17點。那斯達克綜合指數上漲69.43點或0.64%至1萬1001.1點，連續5天上漲。這是以科技為主的指數自7月以來首次出現如此長的漲幅。

那指可望創下三大指數的最大單周漲幅，本周至今上漲4.1%，因投資 人在CPI報告公布前買進下跌的成長型股票 。史指和道指也可望本周分別上漲約2.3%和1.7%。

12月的CPI報告顯示物價11月下降0.1%，但仍較去年同期高6.5%。這符合《道瓊》經濟學家的預期。11月CPI報告顯示月增0.1%，年增率為7.1%。

扣除食品和能源價格的核心CPI也符合預期，月增0.3%，較上年同期上揚5.7%。

在13日盤前開始發布一系列財報告之前，主要銀行股表現平靜。花旗集團表現最好，上漲0.79%。摩根大通、美國銀行和富國銀行都在平盤震盪。

而在下周公布財報的高盛上漲1.53%，摩根史坦利上漲1.23%。

Carvana是最新一支被軋空的股票，股價飆升46%。Bed Bath & Beyond上漲50.14%，迷因股仍是投資人本周軋空的焦點。