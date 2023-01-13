景氣差 沃爾瑪開發副業賣技術

隨著零售業 景氣越來越嚴峻，沃爾瑪 正在開發新的副業，向其他公司出售更多的技術和服務。

這家零售巨頭宣布與Salesforce達成協議，以提高其GoLocal送貨到府服務的銷量，同時提供Store Assist服務，幫助員工更快、更準確地挑選和打包訂單，以進行路邊取貨和外送。

從今年春天開始，這些服務將在Salesforce的企業應用程式商店上架。

隨著零售環境變得更加艱難，沃爾瑪最新推動其技術商業化。通貨膨脹迫使購物者在必需品上花費更多，從而推動了沃爾瑪食品雜貨的更高銷售額。但該公司的電子產品、服裝和其他非必需品等高獲利商品的銷量也在減少。

沃爾瑪全球技術長庫瑪(Suresh Kumar)表示，與Salesforce的合作將可幫助沃爾瑪改善購物者體驗，「藉由其他零售商 的採用，我們可以了解客戶在整個購物過程中的需求，然後改進我們的產品；無論客戶以何種方式、地點或時間購物，都能為他們提供服務。」

例如，由於沃爾瑪的GoLocal有更多包裹要從更多零售商處運送，其司機的路線將更加密集。這可降低了沃爾瑪最後一英里的送貨成本，並允許司機將多家零售商處的包裹一次送交客戶。

沃爾瑪一直在尋找全新且更有利可圖的方式來將其數百萬客戶和超過5300家美國商店和倉儲俱樂部貨幣化。這些努力包括發展其廣告業務Walmart Connect，吸引更多賣家到其第三方市場並向它們出售履約服務；並為商家和供應商提供付費客戶洞察工具Walmart Luminate。它還推出仿效 Amazon Prime 的訂閱服務Walmart+。

沃爾瑪於2021年推出GoLocal，並已與家得寶(Home Depot)和Chico's等客戶簽約。今年夏天將開始銷售Store Assist，這是它自有商店員工的技術。