雖遭反彈重擊 空頭伺機出手

雖然美股 跌入熊市，但每次大幅反彈仍令空頭相當受傷。

今年以來，史坦普500指數一直在上下波動，但每次上漲都超過前一個交易日的跌幅，導致整體大盤仍然上漲2.49%，這對那些看空美股的投資 人造成損失。

去年史指上漲天數遠低於正常水平：只有43%，全年暴跌19.4%，導致看空情緒蔓延。12月，對沖基金大舉加碼空頭部位，散戶也紛紛拋售股票 。

截至去年底，摩根大通追踪的對沖基金客戶已將平均槓桿率降至2017年以來最低水平，科技股部位降至3年新低。散戶也在去年底最後一周內拋售了超過30億美元的股票，為摩根大通市場數據史上第三大拋售。

但今年美股首周交易「開門紅」動搖了空頭的信念：史指在3個上漲交易日平均上漲1.3%，是先跌後漲的2倍多，整體開年漲幅為2019年以來最佳。

與此同時，在去年接連走低的科技股也在今年谷底翻身，那斯達克綜合指數連續4個交易日上漲，為4個月來最長的連續上漲天數。

當市場走向與預期不符，投資人的心理就會開始產生變化，並可能由此產生新的預期。

EP Wealth Advisors投資組合策略總經理菲利普(Adam Phillips)說：「投資人擔心，如果股市開始持續上漲，他們會橫遭狙擊。這也是一種FOMO(害怕錯過)的心理。」「每個人都知道熊市反彈很常見，但有些人總是很難記住這一點。」

Socorro資產管理公司投資長佛利曼(Mark Freeman)則較為樂觀，他指出，支撐今年美股反彈的是債券殖利率下跌和美元走軟，隨著獲利情緒的惡化，雖然近期面臨挑戰，但空頭可能會尋找機會再度出擊。

他指出，「顯然空頭回補推動了上行走勢；但空頭隨即會在更高的水平上重新布置部位，下行壓力將重新出現。」（財經新聞組）