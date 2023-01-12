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財報季登場 大型銀行獲利衰退

財經新聞組／綜合報導

陷入裁員風潮的華爾街即將迎來財報季。摩根大通、富國銀行、美國商銀、花旗銀行等4家銀行將於13日發布第4季及年度財報。高盛與摩根史坦利的財報則在17日發布。

大型銀行財報不僅呈現公司的經營狀況，也能反映美國經濟和就業市場的活躍度，是投資人判斷經濟走勢的重要參考依據。

2021年，在拜登政府大額紓困補貼下，華爾街獲利高漲。但Fed 2022年一連串大幅升息令全球經濟活動快速降溫，企業紛紛囤積現金為可能的經濟衰退做準備，IPO和併購數量銳減。

Dealogic數據顯示，2022年第4季全球投資銀行營收暴跌50%至153億元。

低迷的市場侵蝕了銀行獲利，尤其是投資與併購業務。FactSet預計，華爾街6大銀行去年第4季獲利總和約為280億元，較2021年同期下跌15%。

這些大型銀行自去年9月以來紛紛啟動裁員計畫，主要受影響的部門就是投資與併購。

高盛本周宣布將裁員3200人，為金融危機以來最大規模裁員，主要集中在交易和商業銀行部門。

升息同時促使房貸利率激增，更高的貸款成本讓房市活躍度整體降低，也讓買家更傾向於付現購屋，大大侵蝕了銀行從房貸中賺取的收入。

不過，FactSet數據顯示，6大銀行的營收預計將較上年同期增加，諷刺的是，這要歸功於Fed的連串升息。雖然升息抑制了併購和融資，但貸款利息漲幅大於存款利息，所以商業銀行的淨利差大幅擴大。

美國聯邦存款保險公司的數據顯示，去年第3季淨利差創下2022年來最大單季漲幅。主要因銀行貸款規模持續成長，尤其是商業、工業和信用卡貸款。

貸款 投資 裁員

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