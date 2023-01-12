預期CPI降溫 那指連漲四天

美股11日上漲，因為投資 人越來越相信12日的消費者物價指數 (CPI)將顯示通膨降溫，並向Fed發出訊號，證明之前的升息已達到預期效果。

道瓊工業平均指數收盤上漲268.91點或0.8%報3萬3973.01點。史坦普500指數上漲50.36點或1.28%收3969.61點。那斯達克綜合指數再次領漲股指，上漲189.04點或1.76%收1萬931.67點。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計，12月CPI將較上月小幅下降0.1%，但仍較上年成長6.5%。排除食品和能源價格後的12月核心CPI將較上月上漲0.3%，較去年同期上漲5.7%。

隨著投資人為CPI報告做好準備，債券殖利率也回落。

那指11日自9月以來首次出現為期4天的反彈。那指本周攀升，因投資人買入遭受重創的科技股，因預計如果Fed放鬆升息行動，科技股的表現會更好。

對於迷因股來說，這也是個重要的日子，Bed Bath & Beyond上漲68.6%。

在CPI之後，投資人將在13日關注大型銀行上季業績，這將拉開新財報季的序幕。

天然氣 在11日交易觸及2021年以來的最低點。該商品下跌1.1%至3.598元。一度下跌至3.442元，為2021年6月24日3.415元以來的最低點。

自2023年初至今，天然氣價格下跌了18.9%。