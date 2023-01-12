瀕破產 Bed Bath大關門市

Bed Bath & Beyond將關閉門市以削減成本，但也傷及競爭力。（路透）

Bed Bath & Beyond瀕臨財務崩潰且需大幅額外削減成本，不得不將更多市場大餅拱手讓給目標百貨 (Target)和沃爾瑪 等競爭對手。

Bed Bath & Beyond表示，為控制成本和努力節省現金，可能要關閉150家門市，並更新了目前122家門市的地點列表。這份名單顯示，除額外16家在加州 外，還將關閉至少18家門市，其中8家位於紐約的三州都會區、7家在總部所在的新澤西州和康州的3家。

根據最新估計，一旦這些門市關閉，這家瀕臨死亡的零售商將在紐約三州都會區經營144家門市，在加州有71家。相較之下，目標百貨和沃爾瑪分別在三州都會區各有約164家和226家門市，在加州分別經營約314家和321家門市。

Bed Bath & Beyond繼續苦苦掙扎，10日發布的假日季業績並不樂觀。淨銷售額較上年暴跌33%；數位銷售額下降33%；同名商店同店銷售額暴跌34%，子品牌BuyBuyBaby同店銷售額跌至20%出頭；調整後營運虧損2.25億元；資產負債表上只有1.531億元現金。

在大約10分鐘的財報電話會議中沒有分析師提問，Bed Bath & Beyond CEO高夫(Sue Gove)說明了8000萬至1億元的成本削減計畫。除了關閉門市外，還將解雇更多員工。

Bed Bath & Beyond表示，在經歷了災難性的假日購物季後，該公司正在努力支撐其破爛的資產負債表。

高夫在財報聲明或簡短的電話會議中沒有說出「破產」這個詞，但重申為了挽救這家零售商，所有選項都會納入考慮。她說，「我們將繼續與顧問公司合作，會考慮所有戰略選擇以實現近期和長期目標。」

她指出，「我們內部和外部都擁有豐富經驗的團隊，可幫助公司成功應對複雜情況並變得更強大。我們正在探索多種途徑，及時徹底地確定下一步行動。我們也努力更新所有利益相關者的訊息，尤其是的員工和合作夥伴，他們是我們業務的重要催化劑和未來的基石。」