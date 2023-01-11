我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消化銀行財報 那指周漲4.8%

快看世界／全美最準點航空公司 這家排第一

美經濟真能軟著陸嗎？克魯曼：謹記1980年代2大教訓

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國經濟歷經聯準會（Fed）一連串升息後，還有可能達成「軟著陸」（soft landing）嗎？這個話題引起「鷹」、「鴿」兩派論戰。屬「鴿」派陣營的2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示審慎樂觀，但舉1980年代的例子指出仍有兩大隱憂。

克魯曼在紐約時報專欄撰文表示，1982年8月，他曾在白宮經濟顧問委員會（CEA）擔任技術幕僚一年，負責研究國際經濟議題，當時與他共事的另一位年輕經濟學者名叫桑默斯（Larry Summers），負責的是國內經濟部分。

克魯曼記得，那年新來乍到，時任CEA主席、共和黨籍溫和派的費德斯坦（Martin Feldstein）初次見面就問他一個大問題：「世界經濟即將崩垮嗎？」此問題反映兩大顧慮：1. 墨西哥剛宣布無法履行債務，拉丁美洲一波債務危機隨即展開。2. Fed使勁抗通膨，已把美國經濟推入1930年代以來最糟的衰退（在2008年金融海嘯爆發之前未見到更慘的情況）。

結果是，世界經濟並沒垮掉。債務危機使拉丁美洲陷入「失落的十年」，但經濟苦難並未蔓延至全球。至於美國，Fed貨幣政策180度大轉彎，終於振衰起敝，驅動經濟快速復甦；到1984年，總統雷根以「美國之晨」誇耀經濟欣欣向榮。

但克魯曼表示，回想起那年夏季，不由得讓他對當前媒體普遍呈現的經濟樂觀氣氛感到緊張。各方紛紛預言美國經濟迎向「軟著陸」：通膨降到可接受水準，且未引發衰退。克魯曼個人看法傾向「軟式著陸」（softish landing）:通膨顯然正降下來，衰退或許未必能完全避開，但即使發生或許也只是「溫和」衰退。

不過，他警告，鑒於1980年代初期的美國經驗，仍有兩大理由必須謹慎看待經濟前景。

顧慮一：1980年代打通膨付出痛苦代價

當時通膨確實降下來，從大約10%降到4%左右，但失業率持續竄升，1984年底雷根誇口說經濟多棒時，美國失業率是現今水準的兩倍多。

有些人認為，類似苦難將捲土重來。美國前財政部長桑默斯幾個月前還表示，要把衝上數十年來高峰的通膨控制下來，失業率非得升到接近6%不可。

克魯曼說：「我認為他錯了。」疫情相關的扭曲使基礎通膨更難以估量，但眾多指標都顯示此時通膨已顯著趨緩，同時也未見到失業率大幅上揚。據此，克魯曼「認為」桑默斯「太悲觀」，但克魯曼坦承自己不是100%確定。

顧慮二：1982年Fed才明白經濟煞車太用力

那年，情勢明朗化。Fed經濟煞車煞過頭，導致衰退程度比預期嚴重。一如現況，當年決策官員也是憑「有限的、通常也過時的資訊，並且運用極不精確的工具，試著調控經濟」。

具體而言，Fed的做法就是藉由調降利率使經濟減速，進而壓低通膨。問題是，經濟必須放緩到什麼程度？為了促成經濟減緩到那種地步，必須把利率升得多高、升得多久，才能充分見效？克魯曼認為，Fed現在引導經濟降溫的任務艱鉅，有如「戴著厚重連指手套摸黑操作重機械」。

因此，就算無需來一場嚴重衰退也能控制住通膨，如果Fed煞車踩得太猛，美國仍可能遭遇一波衰退。當然，另有一個截然相反的風險：Fed煞車煞不夠，以致控制不了通膨。但最近發布的通膨數據都不錯，提供充足理由讓Fed「冒個險，放鬆升息力道至少一段時間」。

結論是：「軟著陸」展望比數月前更可能達成，但絕不是必然的結局。

克魯曼 利率 升息

上一則

Mint：鴻海在印度晶圓廠案 可望優先取得當地政府獎勵

下一則

美通膨公布前 歐元兌美元創下七個月來最高

延伸閱讀

前財長桑默斯：美國可能不會重回低利率時代

前財長桑默斯：美國可能不會重回低利率時代
俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽
眾院癱瘓成世界笑柄 克魯曼：全球級的風險

眾院癱瘓成世界笑柄 克魯曼：全球級的風險
美國高通膨何時了？克魯曼：「足球賽理論」非唯一解方

美國高通膨何時了？克魯曼：「足球賽理論」非唯一解方

熱門新聞

繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

2023-01-07 18:28
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。(路透)

微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

2023-01-11 19:52
美國通膨連六月趨緩，美股卻漲不動。(路透)

通膨連6月趨緩 美股卻漲不動？因這顧慮未消

2023-01-12 10:27

超人氣

更多 >
華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅
馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」