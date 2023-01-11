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蘋果App Store已到高原期？開發人員收入數據露端倪

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果的應用程式商店App Store。（美聯社）
蘋果的應用程式商店App Store。（美聯社）

蘋果公司自2008年起，每年1月都會公布應用程式商店App Store的開發人員一整年賺了多少錢，這也讓分析師能推估App Store的營收規模，而今年的數據顯示，App Store的成長已經到高原期了。

蘋果10日表示，過去一年向開發人士支付3,200億美元，較前一年的2,600億美元增加了600億美元。開發人員獲得總營收的70%至80%，取決於他們是否符合蘋果降低抽佣比率的資格。

根據CNBC分析，如果開發人員被蘋果抽佣的幅度達30%，那麼蘋果App Store在2022年取得的總收入超過850億美元；若所有抽佣比率都是15%，那麼App Store估計獲得的收入約700億美元，低上許多。

相較下，蘋果在去年表示，2021年對開發人員的抽佣收入金額為600億美元。

由於不清楚開發商被抽佣15%與被抽佣30%的人數比率，因此上述數字僅為粗略估計。蘋果曾說過，要從開發人員的收入來推估App Store的營收規模並不準確，因為蘋果的抽佣比率為15%到30%，而且絕大多數開發人員是依據蘋果小企業方案（App Store Small Business Program）支付較低的佣金，這類計畫適用於年營收低於100萬美元的app開發人士或開發商。

蘋果表示，2022年是App Store創紀錄的一年，訂閱數達9億，比前一年的7.45億訂閱數成長。蘋果的統計數據包括任何透過App store訂閱服務的人，不僅限於訂閱蘋果自家的TV+和Music等蘋果第一方推出的服務。

但10日公布的數據圖顯出App Store去年成長減緩，這對投資人來說是關注焦點，因為App Store是蘋果服務事業重要的環節，也是該公司的獲利引擎。

蘋果的服務事業在2022年度成長14%至781億美元，但成長幅度比2021年度的27%明顯減緩。消費者在新冠疫情爆發後大買遊戲和軟體，墊高了2021年和2020年的比較基期；現在，在全世界升息、分析師擔心經濟陷入衰退之際，蘋果也面臨消費者縮手的不確定性。

蘋果 App 營收

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