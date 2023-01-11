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小摩：利率有可能上調至6%

編譯林奕榮、洪啟原／綜合報導

摩根大通（小摩）CEO戴蒙表示，聯準會（Fed）的升息行動，可能須超出目前市場的預期；不過他也認為Fed可以暫停調升利率，觀察去年升息的完整影響。

彭博資訊報導，戴蒙接受福斯商業新聞（Fox）訪問時表示，目前市場普遍預期Fed會把基準利率調升到約5%，但這個假設是否正確，機率為50%；戴蒙認為，有50%的機率是Fed將把利率升到6%。

戴蒙說：「我比較傾向支持（升至5%還不夠）的看法，Fed的升息行動起步有點落後，但目前已經趕上；我認為，如果Fed暫緩升息三到六個月，應該不會造成傷害。」

聯準會已在去年12月放慢升息步調，在連續四次升息3碼後，12月僅升息2碼，目前的目標利率區間為4.25%~4.5%。

對於美國經濟，戴蒙重申去年數度提到的看法；他認為，儘管消費強勁，但風險仍居高不下，包括俄羅斯入侵烏克蘭、量化緊縮等。

美國獨立企業聯合會（NFIB）10日公布，12月小型企業樂觀指數下滑2.1點，至89.8點，寫下去年6月以來最低水準，且為連續第12個月低於49年均線98，代表看好未來六個月經商環境改善的企業雇主占比減少。

據調查，預估未來六個月經商環境改善的企業雇主淨占比，降至負51%，比11月的負43%加速滑落。這份調查顯示，有32%雇主指出，通膨對他們而言是最重要的單一議題，比率跟去年11月一致，但較7月少了5個百分點。另外，約43%企業調漲產品的平均售價，比11月下滑8個百分點。美國通膨數據將在12日公布，華爾街大銀行的第4季財報也將陸續揭曉。

至於近來高盛集團、摩根史坦利等華爾街同業的裁員行動，戴蒙表示，「摩根大通仍然處於招聘模式」，但他能理解其他公司審慎行動的原因。他並表示，隨著裁員行動逐漸放緩，工資壓力已略為消退。

升息 利率 華爾街

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