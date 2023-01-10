美股今年反彈讓空頭嘗到被痛宰滋味 但不少散戶也錯過

美股今年上漲的交易日漲幅勝過下跌的交易日跌幅，而空頭回補放大了波動。（路透）

美國股市今年已上漲逾2%，讓今年做空者嘗到去年大部分投資 人被痛宰的相同滋味。

高盛編列空頭餘額最高的50檔一籃股票 周二大漲逾4%，讓放空的投資人損失慘重。標普500指數 今年來雖漲跌互見，但每一個上漲的交易日總勝過前一個下跌的交易日，因此今年下來仍有2.1%斬穫，迄今創下2019年來最強年初表現。

如此漲勢讓去年一來慘賠的美股投資人得以暫時療傷止痛，避險基金和散戶投資人卻因此錯過這個時機。據摩根大通調查，避險基金去年12月將股票的部位降到五年來最低，而散戶在上周二為止的一周內大賣股票逾30億美元，是摩根大通有統計以來的第三大賣超規模。

EP Wealth Advisors 組合策略董事總經理 Adam Phillips 說：「這其中有FOMO（害怕錯過）的因素，投資人擔心一旦漲勢持續下去，他們就會錯過。大家都知道熊市反彈早司空見慣，但當下很難記取教訓。 」

本周帶動大盤上漲的是科技股，那斯達克綜合指數已連漲三日，是兩個月最久漲勢。

科技股反攻之勢若持續下去，對避之唯恐不及的投資人將是個壞消息。據摩根士丹利調查，避險基金12月底的科技股部位已降至三年來谷底。

Socorro 資產管理投資長 Mark Freeman 認為，帶動這波新年漲勢的後盾，一是公債殖利率下跌，一是美元走貶。他認為，由於投資人對企業獲利信心惡化，一時受創的做空投資人想必會伺機再度出手。

他說：「美股仍面臨若干重大阻力，主要是企業獲利這面，不過空頭派未來也有硬仗要打。顯然空頭回補放大了波動，但放空者接下來會重設較高的價位，勢必再現賣壓。」