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私人噴射機熱 去年有增無減

編譯洪啟原／綜合報導

最新數據顯示，私人噴射機在疫情期間使用率飆升的熱潮，目前未見降溫跡象，即使數以百萬計的乘客開始重新搭乘商用航班，且通膨上揚推升包機成本。根據航空數據業者WingX，2022年全球商務噴射機的航班數較前一年增加10%，且比疫情爆發前的2019年增加14%。WingX執行長柯伊指出，過去兩年的商務噴射機需求屢創紀錄。

隨著富裕人士和商務人士試圖避開人群及航空公司實施的防疫措施，私人航班的訂位數在2020年開始增加。機師人力吃緊和小型機場縮減服務等原因，也促使民眾轉向私人包機。美國私人噴射機業者去年的訂位數仍依然強勁。航空業者Flexjet表示，去年12月的年底假期成為歷年來最忙碌的時刻。另一家航空業者EvoJets指出，去年底假期的開發訂位時間平均比往常提前兩個月，當時乘客爭相預訂有限機位。

私人包機業者Wheels Up去年營收年增39%，執行長迪克特說：「我們的個人和企業會員已完全轉向私人噴射機，因為一般商用飛機的服務減少或受限 。」私人噴射機需求依然強勁，儘管此時成本續升，且人們擔憂私人飛機的每位乘客碳排量高於商用飛機或火車。證據顯示，隨著飛機燃料和其他成本攀升，私人噴射機熱潮可能正邁進高原期。根據航空顧問業者PJCC，從2021年12月到去年12月這段期間，私人飛機的每小時平均預付租金大漲21%至1萬1,748美元。

疫情 營收 租金

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