從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

特斯拉股價 只花了兩天就由空翻多，從熊市進入新的牛市，考量最近該股不斷遭利空轟炸的慘況，還能如此華麗轉身，令人嘖嘖稱奇。究竟是怎麼辦到的？

2022全年特斯拉股價猛墜65%，但從前波低點算到現在則已躍漲約20%，符合華爾街對「牛市」的定義。儘管所謂「熊市」和「牛市」通常指股價指數居多，對個股較少如此描述，短時間內從黑熊搖身變成紅牛，卻也凸顯出該股近來走勢有多瘋狂。

特斯拉股價9日（周一）收漲5.9%，報119.77美元，盤中最高漲幅甚至超過9%。相形之下，美股標普500和道瓊工業指數分別跌0.1%和0.3%。

年初時該股走勢其實很低迷。受第4季交車量低於預期的打擊，特斯拉股價2023年一開始就大跌12.2%，6日（上周五）傳出調降中國大陸電動車售價的消息後，一度重摔7%至103美元，但終場則從谷底翻揚，以勁漲2.5%作收。

漲勢延續到本周一，盤中最高衝上123.52美元。這麼一漲，使2023年迄今表現由黑翻紅，比上周五觸及的52周低點漲了大約20%，令人驚異。

巴隆周刊（Barron's）指出，特斯拉這波漲勢主要受技術面因素驅動，就基本面而言仍面臨多重逆風，包括價格下跌和電動車市場整體需求減弱。

兩大技術面因素：空頭回補&稅損賣壓結束

據22V Research股票技術交易策略主管John Roque研判，特斯拉股票遭「超賣」後強彈，可能才是股價走勢逆轉的主因。也就是說，短線殺太多且跌得太深太猛。他預料，空頭回補買盤可能協助特斯拉這波反彈重返150美元價位。之前，在特斯拉股價仍高於200美元時，Roque曾預言特斯拉可能下探100美元。

另一項非基本面因素是「稅損賣壓」（tax loss selling）結束，也有助特斯拉短線股價彈升。2022全年特斯拉股價摔落逾六成，可能反映投資 人運用節稅策略，趕在年底前賣掉投資組合中的贏家股，用已實現的投資虧損來抵稅。

無論原因為何，Dow Jones Market Data顯示，特斯拉都是標普500和那斯達克100指數9日表現最強的成分股。

基本面前景仍有陰影

就基本面而言，巴隆認為，電動車產業仍面臨利率走高、零件缺貨和全球經濟減弱等逆風，最近特斯拉股價反彈能否化解投資人對經濟展望、市場競爭和特斯拉生產與需求的疑慮，尚待時間考驗。

接下來的一個觀察重點，是1月25日特斯拉公布第4季財報，以及訂於3月1日登場的「投資人日」，屆時主管將詳述長期擴張計畫、資本配置等主題。