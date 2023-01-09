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蘋果又一高級主管離職 服務事業接班布局生變

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果原服務事業副總裁史登，LinkedIn顯示他在蘋果任職6年5個月。（取材自LinkedIn）
蘋果原服務事業副總裁史登，LinkedIn顯示他在蘋果任職6年5個月。（取材自LinkedIn）

彭博引述知情人士報導，蘋果Apple）服務事業副總裁史登（Peter Stern）已離職，也使服務事業負責人的接班布局出現變數。

報導指出，史登主管 TV+、iCloud、Apple One套裝訂閱以及News+，原本視為接替蘋果服務事業高級副總裁庫伊（Eddy Cue）的潛在人選。知情人士透露，蘋果如今將史登的業務分給其他多位主管，包括Oliver Schusser和Robert Kondrik。

Schusser 是主管Apple Music、國際事業和Beats的副總裁，Kondrik則主持用戶和蘋果服務互動的設計部門。

蘋果近幾個月有多位主管離職，原本工業設計的負責人、隱私長（chief privacy officer）、資訊系統負責人、線上商店負責人、負責採購的副總裁，硬體和軟體工程副總裁都先後離職。

少了史登，蘋果等於失去一位有影響力的大將。史登領導蘋果拓展訂閱服務、在Apple TV平台和其他影片串流服務合作，並推出這些套裝的服務。在史登和庫伊領導下，服務事業已成為蘋果極重要的部門，2022年會計年度帶進800億美元的營收

Schusser是另一可能接替庫伊的人選，他的地位也因這次人事變動而大幅提升。58歲的庫伊已在蘋果任職超過30年，他雖未宣布退休的規畫，但這幾年來已安排可能的接班人選。

蘋果 Apple 營收

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