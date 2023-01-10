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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

裁員潮 帶動LinkedIn使用頻率

編譯陳律安／綜合報導
美企近來出現一波波裁員潮，意外帶動專業社群平台領英的使用人數衝高。(路透)
美企近來出現一波波裁員潮，意外帶動專業社群平台領英的使用人數衝高。(路透)

在美國企業掀起裁員潮之際，社群媒體平台領英（LinkedIn）近來儼然成了遭開除員工的「生命線」，其人氣也隨之攀升，可說是裁員潮的「受惠者」。

CNN報導，受近期裁員潮波及的部分領英用戶，已在該平台組成社團，提供協助、提點簽署離職文件的注意事項，甚至建立起找到新工作的人脈。例如去年11月遭臉書母公司Meta裁員者，就在領英建立了一個超過200人的社團。

研究業者Sensor Tower的數據顯示，在2022年，領英應用程式（App）在Google Play和蘋果App Store的下載次數達5,840萬次，比前一年提高10%。領英也說，去年11月提到「有意找工作」的貼文，比前年同期增加22%；另與前年相比，去年用戶新增聯絡人的速度也穩步提高，顯示用戶已變得更活躍。

這似乎嘉惠了領英的業績；領英母公司微軟在最近的財報指出，領英去年第3季營收的年增率達17%。微軟執行長納德拉去年10月也說，擁有8.75億名用戶的領英，用戶互動的熱絡程度為歷來最高，尤其是在國際市場。

領英的熱潮似乎比近期的一波裁員還更早出現。社群媒體專家、雪城大學助理教授葛里吉爾說，自從新冠疫情爆發後，用戶使用領英的頻率就隨之上升，這與民眾居家避疫和遠距上班有關。

裁員 社群媒體 微軟

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