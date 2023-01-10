蘋果穿戴裝置 傳上半年亮相

蘋果首發擴增實境／虛擬實境頭戴式裝置，可能在今年亮相。（路透）

千呼萬喚的蘋果 首發擴增實境／虛擬實境（AR／VR ）頭戴式裝置，終於可能在今年亮相。彭博社報導，蘋果打算今年6月WWDC（開發者大會）之前，發布外界期待已久的AR／VR頭戴式裝置，這項新產品規劃2023年秋季開賣，法人看好，相關供應鏈包括代工廠和碩、光學鏡頭廠玉晶光、揚明光等今年業績將添新柴火。

根據彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）撰寫「Power On」報導，蘋果AR／VR頭戴式裝置的原型硬體已經提供給少數開發人員進行測試，但還不是成品，蘋果仍須解決數個軟硬體問題。

根據葛曼的報導，之前有關該裝置原訂1月發布的報導準確，但時程延遲。蘋果可能春季發布，接著在6月WWDC為開發人員提供詳細資源和工具。他說，蘋果已經從其他部門「調集資源」以解決程式缺陷和待辦事項，意味一些其他項目會有延誤。

此外，葛曼不認為AirPods和Apple Watch產品線會發生重大變化。Mac的路線圖包括Apple Silicon版Mac Pro、MacBook配備的M2規格提升，以及MacBook Air可能推15吋螢幕，但12吋Apple Silicon的MacBook今年大概沒戲了。一款新的大型Home Pod應該會在今年推出，設計與2018年款式相近。

和碩為蘋果AR／VR頭戴式裝置獨家代工廠。和碩曾指出，公司布局元宇宙已五、六年，目前有好幾個客戶，元宇宙產業起飛對和碩相當有幫助，相關業務2023年會更成熟，是公司既定努力經營項目。

玉晶光近年積極開拓VR／AR應用新商機，據了解，目前玉晶光已切入索尼、Meta的VR／AR供應鏈，因應客戶訂單需求，去年玉晶光擴大資本支出，前三季資本支出已超越前年全年，外界估計將改寫歷史次高。