神準大摩「大熊」再發警告 美股可能再跌22%

摩根士丹利策略師認為，市場認為美國經濟會陷入衰退的方向是對了，但並未完全反映美股下跌幅度。（路透）

摩根士丹利首席證券策略師威爾森（Mike Wilson）再發警告，美國股市可能因經濟出現衰退而出現比預期更大的賣壓，由目前水準再跌22%。

準確料中美股 去年大跌的威爾森，周一再發報告認為，標普500指數 今年底以前的谷底是3,000點。標普500指數周一收盤下跌0.1%至3,892.09點。

目前市場的共識是，美國經濟會在今年上半年出現輕微的衰退，而下半年就會開始復甦，聯準會（Fed）同時也會停止升息，還可能因應經濟條件轉差而降息。

不過，威爾森為首的大摩策略師表示 ，「股票風險溢酬」（ERP）（即投資 人可以從股市拿到高於低風險資產的回報），「就企業獲利風險來說仍然太低」，而2023年的企業獲利預測則「偏高」。

大摩策略師發布報告說：「當衰退一來，ERP總會從原本的水準大幅上漲，換句話說，若你認為輕微的衰退來臨，不能以為市場已完全反映，因為ERP現處於2008年全球金融危機以來最低水準。」

威爾森和團隊認為，這就是為什麼3,500至3,600點的水準不符市場為經濟會輕微衰退的共識，「共識的方向或許是對了，但就（美股）格局而言卻錯了。我們認為企業獲利走疲和Fed承諾對抗通膨所導致走跌的格局之下，3,900點早就該賣了。」