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Fed官員潑冷水 史坦普回到平盤 大型科技股照漲

美民眾通膨與支出預期雙降 經濟前景混沌

中央社／紐約9日專電
紐約聯邦準備銀行9日公布的調查顯示，美國民眾預期未來一年通貨膨脹降溫，家庭支出成長預期大幅下滑。圖為民眾在曼哈頓一間超市購物。（中央社）
紐約聯邦準備銀行9日公布的調查顯示，美國民眾預期未來一年通貨膨脹降溫，家庭支出成長預期大幅下滑。圖為民眾在曼哈頓一間超市購物。（中央社）

紐約聯邦準備銀行今天公布的調查顯示，美國民眾預期未來一年通貨膨脹降溫，家庭支出成長預期大幅下滑，在投資人擔心經濟恐因高利率而陷入衰退時增添不確定因子。

根據這份去年12月進行的消費者調查，美國民眾預期一年後通膨率為5%，較去年11月調查低0.2個百分點，創2021年7月以來新低。美國消費者物價指數（CPI）年增率去年6月衝上40年高點9.1%後連5降，去年11月為7.1%。

通膨預期影響企業調整產品價格、員工要求雇主加薪等行為，是聯邦準備理事會（Fed）官員決策參考依據之一。最新數據反映聯準會近一年來積極升息對抗通膨有所進展，但離聯準會恢復物價穩定的目標仍有一段距離。

根據可回溯至2013年的數據，去年6月，紐約聯邦準備銀行消費者調查的一年期通膨預期衝上歷史高點6.8%。

最新調查顯示，3年期通膨預期保持在3%，5年期通膨預期上升0.1個百分點至2.4%。

美國消費者預期未來一年汽油價格上漲4.1%，食品價格攀升7.6%。與去年11月調查相比，預期漲幅低0.7個百分點。

儘管如此，消費者仍預期未來一年將勒緊褲帶度日。

調查顯示，美國民眾預期一年後家庭支出成長5.9%，比去年11月調查低1個百分點，創去年1月以來新低，也遠低於去年5月創歷史新高的9%。與此同時，民眾預期一年後家庭所得增加4.6%，創開始調查以來新高。

為抑制物價漲勢，聯準會去年7度升息，聯邦資金利率目標區間達到4.25%至4.5%，創2007年12月以來新高。市場預期，未來幾個月聯準會將持續升息，政策利率達頂點後維持一段時間；高利率壓抑需求期間，美國經濟可能陷入衰退。

華爾街分析師預估，美國去年12月CPI年增率降至6.5%，創2021年10月以來新低。這份消費物價數據預定12日公布。

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