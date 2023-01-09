財報季開鑼 企業獲利不妙

美國去年第4季上市公司財報季本周開鑼，預料獲利將是2020年來首度負成長。（美聯社）

美國去年第4季上市公司財報季本周開鑼，預料獲利將是2020年來首度負成長，可能澆熄美國去年12月就業報告帶給投資 人的股市大漲期望。在此同時，儘管美股 去年底重挫，美國企業主管卻未進場逢低承接自家企業股票，顯示內部人士認為股價還沒觸底。

美股財報季將在13日由摩根大通、美國銀行、聯合健保及達美航空等率先揭幕，其他上市公司也將在之後的一個半月內陸續公布季報。

FactSet的數據顯示，分析師普遍不看好去年第4季財報，預估史坦普500指數 成分企業獲利將比一年前減少4.1%，為2020年新冠疫情最嚴重時期以來首務下滑；上季營收則看增4.1%至3.7兆美元。

巴隆周刊指出，分析師預估史坦普500指數企業去年全年每股盈餘（EPS）將成長5.6%至219.80美元，營收將增加11.2%到13.8兆美元，但最終結果可能優於預期，因為市場期望偏低。

不過，並非所有產業的獲利都會下降。能源與傳統工業類股將表現傑出，預估上季獲利將分別年增65%及41%，表現最差的將是原料業，獲利看減22%，因許多工業原料價格重挫。

通訊服務業上季獲利料將下滑21%，因企業廣告支出減少，且許多媒體業者持續流失流量。非消費必需品類股預估獲利減少15%，科技股將減少9%，半導體類股預料將續走下坡。

分析師仍相對樂觀預估今年史坦普500指數企業的獲利將成長4.7%，一些投資人認為可能還會下修，因為通膨黏性高，將壓制消費。

市場將密切關注12日出爐的美國去年12月消費者物價指數（CPI），推估企業利潤所受到的影響，並揣測聯準會（Fed）2月初的升息幅度。上月核心CPI預料將年升5.7%，為1981年以來同期最高。

目前投資人面臨的關鍵問題，是消費者能容忍漲價到什麼程度。

此外，企業主管或董事買進／賣出自家公司股票的三個月移動平均比率，已連六個月下降，是近兩年最長的連續下降期，顯示內部人相信股價尚未觸底。專家指出，若企業內部人士繼續觀望，美股後市依然吃力。密西根大學金融學教授賽杭表示，目前內部人士顯然仍無意進場，是美股一項警訊。