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葛曼：蘋果AV/VR裝置今春發表 早於6月WWDC

編譯季晶晶／綜合外電
根據彭博資訊記者葛曼，蘋果今年春天會發布AR/VR頭戴式裝置。（路透）
根據彭博資訊記者葛曼，蘋果今年春天會發布AR/VR頭戴式裝置。（路透）

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）撰寫「Power On」報導，蘋果打算今年春天、在6月WWDC之前，發布外界期待已久的擴增實境/虛擬實境（AR/VR）頭戴式裝置。這項新產品稍後會在2023年秋季開賣，與另一位知名蘋果分析師郭明錤預計的時間一致。

葛曼說，原型硬體已經提供給少數開發人員進行測試，但還不是成品，蘋果仍須解決數個軟硬體的問題。

根據葛曼，之前有關該裝置原訂1月發布的報導準確，但時程延遲。蘋果可能春季發布，接著在6月WWDC為開發人員提供詳細資源和工具。他說，蘋果已經從其他部門「調集資源」以解決程式缺陷和待辦事項，意味一些其他項目會有延誤。

葛曼不認為AirPods和Apple Watch產品線會發生重大變化。Mac的路線圖包括Apple Silicon版Mac Pro、MacBook配備的M2規格提升，以及MacBook Air可能推15吋螢幕，但12吋Apple Silicon的MacBook今年大概沒戲了。一款新的大型Home Pod應該會在今年推出，設計上與2018年款式相近。

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