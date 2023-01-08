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花旗執行長預測 Fed在5月前升息至接近5.5%

花旗執行長預測 Fed在5月前升息至接近5.5%

編譯葉亭均／綜合外電
花旗集團總裁Jane Fraser，此為2019年3月檔案照。（路透）
花旗集團總裁Jane Fraser，此為2019年3月檔案照。（路透）

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）預測，美國聯準會（Fed）將在5月把利率調高至接近5.5%，下半年某個時候可能會發生經濟衰退。

范潔恩上月在接受日經新聞書面採訪時表示，雖然「美國整體通膨已見頂，但服務業通膨繼續痛苦維持著。」「我們預期聯準會在5月前把最終的利率升至略低於5.5%，並且維持在該水準直到明年底。」

根據聯準會官員預測的中間值，官員們預期利率在2023年攀升至5.1%並見頂。

范潔恩說：「我認為衰退會在2023年下半年某個時候發生在美國。」

美國在2022年急遽升息，已經使金融市場放緩，花旗集團在去年1月至9月的淨利下滑34%。

范潔恩表：「沒有哪個產業比投資銀行更能感受到總體經濟環境的影響。停滯的交易環境讓2022年成為整體艱困的一年」，同時，「在美國貸款和息收的餘額正在增加，因為支出和借貸正常化」。

范潔恩除了談到今年第1季前將結束幾乎所有在俄羅斯的機構銀行服務，也談到日銀近期擴大長期利率目標區間。她引述花旗集團經濟團隊分析師的說法，表示日銀「正在消除迄今已出現的副作用，並且要讓寬鬆的金融環境更為可延續」。

根據分析師的說法，「如果日銀進行額外的調整，可能進一步刺激日圓升值，不只拖累企業獲利（和股市），也可能影響通膨展望。」

至於金融體系的穩定性，范潔恩說：「做為一個產業，我認為我們比2008年的體質情況、資金情況更好且更有韌性。」

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