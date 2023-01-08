前財長桑默斯：美國可能不會重回低利率時代

美國前財政部長桑默斯表示，他不認為美國經濟會回歸新冠疫情導致的低利率環境。 （路透）

美國前財政部長桑默斯表示，他不認為美國經濟會回歸新冠疫情 導致的低利率環境，他並預期，今年債市將出現震盪。

桑默斯先前曾預測美國可能進入「長期停滯」的低利率環境；但他在美國經濟學會（AEA）的會議發表演說時表示，在通膨受控後，「我的推測是我們將不會回歸長期停滯年代」。

債市交易員一直把低利率視為基本場景，但桑默斯接受彭博資訊訪問，談及他的預測時表示，當交易員意識到這樣的假設有誤，將導致債券 市場今年出現動盪；桑默斯說：「當我們意識到我們邁入不同型態的金融年代，出現不同的利率模式後，今年的『V』型走勢將被銘記。」

桑默斯表示，債券市場許多指標以及聯準會（Fed）的長期預測均顯示，市場普遍預期，先前讓通膨維持在低點的驅動因素將會回歸；這些指標包括10年期美債殖利率 過去三周的均值約為3.7%，與過去30年的均值3.89%相去不遠。此外，Fed對長期實質聯邦資金利率的預測為0.5%，對應的通膨預期為2%，利率政策預期為2.5%。

然而，桑默斯認為這樣的預測可能有誤。他把目前的經濟環境與二次大戰期相比，他表示，當二戰接近尾聲時，經濟學家普遍認為經濟可能再次陷入1929年大蕭條後的低迷狀態。然而，美國經濟在戰後不僅並未陷入困境，反而開始起飛，在城郊地區發展的刺激下強勁成長，且政府完成全國高速公路系統和其他大型基礎設施的建設。

桑默斯指出，通膨降溫後，利率仍將維持在高檔，因為政府在疫情期間大舉發債。美國與中國大陸的緊張關係，也將使美國國防支出居高不下。

此外，經濟往更環保的方向轉型，也將讓支出增加。