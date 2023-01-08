美企內部人士仍站在賣方 相信股市尚未觸底

根據華爾街日報報導，美國股市過去一年來雖已大幅回檔，但企業內部人士認為現在還不是逢低買進的時機。（美聯社）

華爾街日報報導，美國股市過去一年來雖已大幅回檔，但企業內部人士認為現在還不是逢低買進的時機。內部人信心網站的數據顯示，企業主管或董事買進／賣出本公司股票 的3個月移動平均比率已連六個月下降，是近兩年最長的連續下降期，顯示內部人相信股價尚未觸底。

2020年3月美國大跌時，內部人士曾大買自家公司股票，獲利豐碩；2021年11月聯準會（Fed）表示即將開始升息，內部人又大賣股票，躲過2022年的大回檔。

去年6月美股跌到夏季低點時，內部人買進／賣出比率曾小幅回升，但之後又回降。專家指出，如果內部人士繼續觀望，美股後市依然吃力。密西根大學金融學教授賽杭表示，目前內部人士顯然仍無意進場買進，這是美股的一項警訊。

特斯拉 執行長馬斯克 是去年最積極賣出自家公司股票的內部人，估計共賣出近230億美元，用來購併推特。馬斯克去年12月保證，至少在未來18-24個月內，將暫停出售特斯拉股票，以緩解投資人憂慮。馬斯克於去年12月14日結束最近一次的賣股期，這段期間特斯拉股價下跌28%，去年共下跌65%。

其他大賣股票的內部人包括沃爾瑪董事羅伯．華頓、星座集團前執行長桑德斯、Airbnb共同創辦人傑比亞，以及字母公司共同創辦人佩吉與布林等，去年總賣出金額至少達到8,950億美元。

小型股之中的醫療、傳產與消費必需品類股，出現少有的內部人積極買進現象，而這些類股一向被認為具有防禦性，在經濟衰退期間常有逆勢表現。

去年11~12月，內部人士出售股票的企業數，是內部人買進股票企業數的兩倍，與2017年以來的平均水準相等；10月時有601家企業的內部人賣股，只有219家買股。這三個月期間內部人共賣出171億美元，買進13億美元。分析師較重視公司家數，而非金額。

內部人不願買股的原因與一般投資人雷同，包括不確定股價已經觸底，Fed仍持續升息等；而且法人機構基本上也退出股市，轉向更具防禦性的投資標的。