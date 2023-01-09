我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

歐美經濟軟著陸希望濃 股市齊揚

編譯任中原／綜合報導
最新數據顯示，歐、美今年經濟將能「軟著陸」，帶動大西洋兩地股市1月6日單日以及周線上揚。 （路透）
最新數據顯示，歐、美今年經濟將能「軟著陸」，帶動大西洋兩地股市1月6日單日以及周線上揚。 （路透）

上周五（6日）公布的最新數據顯示，歐元區通膨升幅下降，且美國工資升幅縮小，令市場人士進一步預期今年歐、美經濟將能「軟著陸」，帶動兩地股市大幅上揚。

歐元區去年12月整體通膨年升率降到個位數字，由10.1%降到9.2%，低於預估，帶動歐股今年第一周收長紅，升幅為2009年來之最。不過核心通膨率仍比去年同期上升5.2%，是1999年歐元區成立以來的頂峰。

高盛強調，歐洲天然氣躉售價格已比之前的頂峰價劇降75%，將「提升實質所得，有助於壓低通膨，並改善政府預算收支」；再者，中國結束「清零」將促進歐洲出口。

美國去年12月就業報告顯示，就業人數增量已連續第五個月減少，且時薪升幅低於預期，使通膨壓力稍獲紓解。服務業景氣調查意外出現萎縮信號，是2020年5月來首次，也有助於緩解服務類通膨壓力。

另一方面，美國非農就業數增加22.3萬人，高於預估，且失業率降到3.5%，回到50年來低點，並未顯示美國經濟明顯滑坡，且不至於使通膨迅速下降。由於歐元區及美國經濟數據相對強韌，使市場預期兩大央行將繼續努力壓抑通膨。

道瓊工業指數周五（6日）大漲700點，標普500和那斯達克綜合指數也漲逾2%，一舉讓美國股市2023年頭一周由黑翻紅；歐洲Stoxx 600指數周五收漲1.2%，周線更大漲4.6%。

目前市場預期ECB將於2、3月會議時共升息1個百分點（4碼），到3%；Fed將升息到5%以上，並維持一段時間。

一些經濟學者仍警告，儘管能源價格大幅下降使2023年經濟展望改善，但潛在的通膨力道仍將壓迫各大央行進一步升息，以確保物價受到控制。英國Heteronomics經濟研究公司創辨人魯希表示，「在克服核心問題之前，通膨將無法持續向2%目標回降」。

花旗集團經濟學者勞塞特表示，歐洲數據顯示「目前經濟指向非常溫和的衰退，處於是否衰退的邊緣地帶」；這將促使歐洲央行（ECB）鷹派人士「擔憂工資升幅」。

就業 央行 指數

上一則

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高且升過頭

下一則

專利龍頭寶座 IBM讓位給三星

延伸閱讀

大洛杉磯台灣會館講座：2023經濟和股市展望

大洛杉磯台灣會館講座：2023經濟和股市展望
擔心未來消費力道 美國麥當勞啟動新營運策略減成本

擔心未來消費力道 美國麥當勞啟動新營運策略減成本
「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事
開年大吉 歐美股市2023第一周收紅 經濟軟著陸希望升高

開年大吉 歐美股市2023第一周收紅 經濟軟著陸希望升高

熱門新聞

撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31
Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）

Bed Bath & Beyond傳幾周內聲請破產 迷因股將淪水餃股

2023-01-05 20:10
能源價格是2023年全球經濟衰退的一項重要指標。（歐新社）

2023年全球是否衰退，端視這三項因素

2023-01-02 05:05
美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

2023-01-07 18:28

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？