歐美經濟軟著陸希望濃 股市齊揚

最新數據顯示，歐、美今年經濟將能「軟著陸」，帶動大西洋兩地股市1月6日單日以及周線上揚。 （路透）

上周五（6日）公布的最新數據顯示，歐元區通膨升幅下降，且美國工資升幅縮小，令市場人士進一步預期今年歐、美經濟將能「軟著陸」，帶動兩地股市大幅上揚。

歐元區去年12月整體通膨年升率降到個位數字，由10.1%降到9.2%，低於預估，帶動歐股今年第一周收長紅，升幅為2009年來之最。不過核心通膨率仍比去年同期上升5.2%，是1999年歐元區成立以來的頂峰。

高盛強調，歐洲天然氣躉售價格已比之前的頂峰價劇降75%，將「提升實質所得，有助於壓低通膨，並改善政府預算收支」；再者，中國結束「清零」將促進歐洲出口。

美國去年12月就業 報告顯示，就業人數增量已連續第五個月減少，且時薪升幅低於預期，使通膨壓力稍獲紓解。服務業景氣調查意外出現萎縮信號，是2020年5月來首次，也有助於緩解服務類通膨壓力。

另一方面，美國非農就業數增加22.3萬人，高於預估，且失業率降到3.5%，回到50年來低點，並未顯示美國經濟明顯滑坡，且不至於使通膨迅速下降。由於歐元區及美國經濟數據相對強韌，使市場預期兩大央行 將繼續努力壓抑通膨。

道瓊工業指數 周五（6日）大漲700點，標普500和那斯達克綜合指數也漲逾2%，一舉讓美國股市2023年頭一周由黑翻紅；歐洲Stoxx 600指數周五收漲1.2%，周線更大漲4.6%。

目前市場預期ECB將於2、3月會議時共升息1個百分點（4碼），到3%；Fed將升息到5%以上，並維持一段時間。

一些經濟學者仍警告，儘管能源價格大幅下降使2023年經濟展望改善，但潛在的通膨力道仍將壓迫各大央行進一步升息，以確保物價受到控制。英國Heteronomics經濟研究公司創辨人魯希表示，「在克服核心問題之前，通膨將無法持續向2%目標回降」。

花旗集團經濟學者勞塞特表示，歐洲數據顯示「目前經濟指向非常溫和的衰退，處於是否衰退的邊緣地帶」；這將促使歐洲央行（ECB）鷹派人士「擔憂工資升幅」。