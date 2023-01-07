「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

財經網站MarketWatch報導，美股 三大指數 2022全年跌幅都是2008年金融海嘯以來最慘，但2023 年走勢可望柳暗花明，全年報酬率達20%的機率很高。

根據Fundstrat Global Advisors整理的歷史資料，自1950年以來，美股史坦普500指數有19個年頭全年報酬率是負值，而這些年當中又有超過半數在次年大漲超過20%；次年報酬率平平（從跌5%到漲5%）的例子只有兩個。

Fundstrat研究部主管Tom Lee在6日發布的報告中寫道：「美股漲20%的機率，是表現平平的五倍，而其中超過五成的例子都出現20%的漲幅。」

這些機率比平常年頭高很多。在1950年以降的73個年頭，史坦普500全年收漲超過20%的機率僅27%，全年收跌的機率則有53%。

問題是，2023年美股若要漲20%，要靠什麼利多因素催動呢？Lee舉出以下三個可能引爆漲勢的驅動力：

一，全球通膨下滑趨勢加速

Lee的團隊預期，2023年美國實際通膨率會加速下滑，降到大幅低於聯準會（Fed）和市場預測的水準。

道瓊訪調經濟學家預測，下周出爐的通膨報告可能顯示，美國12月整體消費者物價指數（CPI）月比持平、年增6.5%；剔除食物和能源的核心CPI估計月增0.3%、年增5.7%。

Lee則認為，12月核心CPI月增率可能只有0.1%，顯示通膨步調大幅趨緩，並使三個月季節調整年率（3M SAAR）降到2%左右。他說：「依我們之見，這會是一大驚喜。」

這可能促使Fed下調升息路徑，甚至可能調整原先認定利率必須升得「更高、更久」的看法。

去年底Fed表示，今年終端利率可能升到5.25%觸頂，而且預料2023年底前都不會降利率。CME FedWatch網站則顯示，聯邦資金期貨交易員預期，2月Fed僅升息1碼（0.25個百分點）的機率高達74%，3月升1碼機率66%，那可能使利率峰值到年中時達到4.75%-5%。

二，工資漲幅趨緩

Lee表示，美國就業市場看似很「強」，但多項領先指標已指向「工資增幅必定減速」。

例如，6日公布的美國12月非農就業報告就顯示，工資成長低於預期，由此可見通膨壓力正逐漸減輕。12月平均時薪月增0.3%、年增4.6%，分別低於市場預估的0.4%和5.0%。

不過，12月新增就業人數22.3萬人，雖比11月減少但高於市場預期，顯示勞動市場在經濟面臨逆風時仍然強健。失業率更從3.6%降到3.5%。

三，股、債市波動率陡降

Fundstrat團隊預期，股市波動率（VIX）和債市波動率（MOVE）可望在2023年急遽下滑，反映通膨減緩削弱Fed「鷹」派立場。Lee說：「我們的分析顯示，VIX這麼一降，會是助漲股市的一大影響因素，也給美股漲幅超過20%平添另一股推力。」

芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index，VIX）6日跌6.4%至21.03，衡量債市隱含波動率的ICE美銀美林MOVE指數最新報價為119.53。