美薪資降溫 升息1碼機率增

美國勞工部 6日公布，去年12月非農業就業 人數增加22.3萬人，高於市場預期，但比11月減少，薪資升幅也低於預期，其他數據同樣普遍顯示勞動市場依然堅實，但緊俏程度稍降。由於聯準會（Fed）目前最重視薪資升幅，因此預料2月1日會議升息 幅度進一步縮小到1碼的機率更高。

值得注意的是，11月各項數據普遍遭下修，包括就業人數及薪資升幅等要項，顯示勞動市場開始降溫的時間更早。

上月美國新增非農就業人口22.3萬，比11月時的25.6萬人縮減，但高於市場預估的20.2萬人；另外10月及11月就業人數總共下修2.8萬人。

其中民間部門就業增加22.1萬人，比11月的增加人數20.2萬人更強，也高於預估的18.3萬人增量。製造業增加8,000人，符合預估，也與11月的增數相同；休閒與接待業、醫療與社會援助部門及營建業就業增加最多。

平均時薪比11月上升0.3％，低市場預估及11月時的0.4%升幅；時薪比前年同期上升4.6%，低於預估的5.0%，也低於11月時的4.8%年升幅。平均每人每周工時為34.3小時，低於預估及11月時的34.4小時，平均工時已連縮兩個月都縮短0.1小時。工資升幅縮小，應該是Fed樂見的消息。

至於失業率下降到3.5%，再度回到50年低點；低於預估的3.7%，也低於11月時的3.6%；勞動參與率大幅上升0.2個百分點，為62.3%，也高於預估的62.2%，顯示回流職場的勞工人數明顯增加，勞動力供給趨鬆。

就業不足率（U6）回降0.2個百分點，為6.5%，顯示全職勞工人數增加。

經濟學者表示，就業市場穩健，顯示美國消費及整體經濟情勢強韌；勞工供需失衡持續推升工資，通膨率雖仍將逐步下降，但潛在的通膨壓力可能持續更久。

鮑爾30日已表示，他認為每月就業增加人數應縮小到10萬人，而12月就業增人數仍維持在20萬人以上，因此Fed明年2月仍將升息，但升幅較可能進一步縮小到1碼。