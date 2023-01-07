四大指數齊上揚特斯拉華麗逆轉

受美國勞工部盤前公布的最新就業數據帶動，美股四大指數6日齊揚。（路透）

美股四大指數 6日齊揚，道瓊工業指數早盤翻升逾400點，隨後雖收斂至200點，最後仍以大漲700點作收。主要受美國勞工部盤前公布的最新就業 數據帶動，即上月非農就業人數僅略高於市場預期，同時薪資增幅不如預期，顯示聯準會（Fed）升息打壓通膨的行動正取得進展；投資人預估Fed未來小幅升息的機率升高。

道瓊工業指數收盤上漲700.53點或2.13%，史坦普500指數86.98點或2.28%，那斯達克指數上漲264.05點或2.56%。費城半導體指數漲勢凌厲上漲117.581點或4.67%。

蘋果公司引領科技股群起反攻，科技五大天王連袂走揚。蘋果上漲 3.68%，Alphabet上漲 1.32%，微軟上漲 1.18%，Meta上漲 2.43%，亞馬遜上漲 3.56%。

特斯拉 則上演華麗逆轉秀，盤中逾 7% 失地全數收回，收漲逾 2.4%。特斯拉6日宣布在中國調降Model 3和Model Y的售價，顯然是要刺激銷量。

特斯拉6日早盤股價一度大跌近7.7%，使該公司市值低於臉書母公司Meta，為一年多以來首見。彭博資訊報導，在2022年，特斯拉市值一度達Meta的近三倍，但6日早盤一度縮水到剩下約3210億美元，比Meta的3340億美元低。

勞工部6日公布，去年12月非農就業人數增加22.3萬人，比11月的增加25.6萬人（修正後數據）縮減，但高於市場預估的20.2萬人；另外，10月及11月就業人數總共下修2.8萬人。

至於12月平均時薪月增0.3%，低於市場預估值和11月修正值0.4%；比起前年同期上升4.6%，低於預估值5.0%和11月修正值4.8%。

富國銀行宏觀策略主管舒馬克說：「我認為這其實不會大幅改變Fed對世界的看法。對Fed而言，最新數據依然熾熱，因為收入似乎不再像拋物線那樣升高。我認為，這不會改變Fed在下次決策會議的討論。」