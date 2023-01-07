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加密幣利空頻傳 幣圈困境雪上霜

編譯季晶晶／綜合報導

加密貨幣產業2022過了驚心動魄的一年，但2023開年第一周利空仍紛至沓來，存款暴跌、相關業者一家接一家宣布裁員，官司訴訟似乎也沒完沒了，使幣圈的困境雪上加霜。

去年震撼幣圈的加密幣交易所FTX倒閉、創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）隨之被提起刑事訴訟，邁入2023年仍對該產業造成沉重壓力。從加密貨幣經紀和借貸商Genesis以及加密貨幣銀行Silvergate資本公司都受拖累，Genesis計劃大裁員工並正考慮聲請破產保護，Silvergate的加密幣存款則傳出大幅下降。

Silvergate周四說，上季加密貨幣存款驟降，因為被FTX醜聞嚇壞了的投資人撤出80多億美元，該公司將裁員40%或大約200名員工以控制成本。為避險基金和資產經理人等提供數位資產的Genesis也計劃削減30%人力，這是不到六個月的第二輪裁員。

Genesis去年11月曾以FTX倒台造成市場動盪為由宣布，旗下加密貨幣貸款部門將停止提供新貸款，也不讓客戶提取資金。

至於班克曼-佛瑞德被控八項刑事罪名，本周在法庭提出無罪抗辯。另一位加密貨幣創業家、Celsius Network創辦人兼前執行長馬辛斯基（Alex Mashinsky）周四（5日）也遭遇法律戰。紐約檢方控告馬辛斯基隱瞞現已破產的Celsius財務狀況，欺騙投資人。

貨幣 裁員 貸款

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迷因股BBBY傳聲請破產

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