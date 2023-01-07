迷因股BBBY傳聲請破產

Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）

曾受散戶追捧的迷因股Bed Bath & Beyond（BBBY）示警，上季銷售暴跌逾三成，虧損更擴大近四成，持續經營能力有重大疑慮，已不排除聲請破產 保護，傳出最快幾周內就會付諸實施。股價 應聲暴跌。

路透報導，美國家居用品零售商 BBBY考慮停止支付2月1日到期的債務，這是瀕臨破產邊緣公司為了保留現金經常會做的事。

自從專注經營自有品牌商品後，BBBY的銷售就江河日下，管理團隊因此改弦更張，引進消費者認識的知名品牌。但這家美國家居用品零售商5日表示，預估在截至去年11月26日的年度第3季，客流量減少和可用庫存水準降低等因素，恐致銷售年減33%至12.59億美元，虧損擴大到3.855億美元，持續經營能力有重大疑慮，該股當日應聲暴跌30%到1.69美元，是逾30年來最低，6日在紐約早盤續跌19%。

BBBY說，正研究各種選項以解決銷售驟跌的問題，其中甚至包括聲請破產保護，但對採取何種途徑還沒有做成最後決定。

這家公司股價在2021年1月下旬時因受散戶追捧而飆漲，成為迷因股，股價最高曾站上52.89美元，截至5日收盤則已重摔97%。該公司預定下周二公布完整財報。

根據申報資料，該公司2月1日有大約15億美元債券的利息到期必須支付。如果到期未償還，可能啟動正式違約之前的30天寬限期。BBBY如果聲請破產保護，可能向現有債權人尋求融資，以協助其度過法院重整處分。

KeyBanc Capital Markets分析師湯姆士大砍BBBY的12個月目標價，由2美元降至10美分。彭博資訊追蹤的經紀商平均預期1.96美元，但這個數字可能很快就會再下修。

GlobalData分析師桑德斯說，「去年實施的反敗為勝計畫未能奏效。直白的說，業務正迅速朝著錯誤方向發展，破產是最可能的目的地。」