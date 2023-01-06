我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

Fed暗示 今年不會降息

編譯中心／綜合報導
Fed罕見警告投資人勿低估Fed會長時間維持高利率的決心。（路透）
Fed罕見警告投資人勿低估Fed會長時間維持高利率的決心。（路透）

美國聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示，官員抗通膨心意堅定，沒有一位與會官員預料今年內降息應屬適當；官員並罕見地警告投資人勿低估Fed會長時間維持高利率的決心。

多位與會者強調，對外溝通時須明確表示，減緩升息速度並不代表穩定物價目標已達成，或者Fed對通膨必須持續走低的決心有所減弱。

聯準會4日公布去年12月14日的會議紀錄，顯示Fed有意繼續壓縮經濟，以解決物價壓力；他們警告通膨「被證明比預期更持久」。官員們對於去年10月及11月通膨下降表示「歡迎」，但「與會官員普遍認為仍須維持約束性的政策立場，直到後續數據能夠提供信心，顯示通膨持續向2%回降；這可能需要一段時間」。

會議紀錄並指出，官員們了解投資人和其他華爾街人士如何消化Fed的政策溝通。在12月會議之前數周，由於聯邦資金利率期貨交易商賭Fed從緊縮行動撤退的速度比官員的預期更快，因而使金融情勢趨於寬鬆。

多位與會官員表示，減緩升息速度「不代表委員會對達成穩定物價目標的決心減弱，也不應認定通膨正持續走緩」，澄清此點非常重要。官員們並警告，「金融情勢不合理地趨於寬鬆，尤其這如果是因為民眾誤解委員會的反應函數所帶動，將會使委員會恢復物價穩定的努力更加複雜」。

紀錄中並未顯示決策官員是否支持2月會議時將升息幅度從2碼縮小到1碼；不過CME集團預測，升息1碼的機率達到70%。

紀錄也指出，官員最擔心者仍是「通膨展望上升風險」，以及緊縮力道太小。但也有官員擔心升息過當，達到使「經濟活動不必要縮減」的程度。

聯準會大鷹派之一、今年有決策投票權的明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，即使通膨出現下滑跡象，Fed在2023年至少還有1個百分點的升息空間。卡斯哈里4日在Medium.com發表文章稱，「至少在接下來幾次會議上繼續升息是合適的，直到我們相信通膨已見頂」。

LH Meyer經濟學家德瑞克·唐（音譯）表示，「在抗通膨問題上，Fed還沒有看到曙光，」「他們對金融條件寬鬆非常警覺，認為這種寬鬆是不合理的。2月升息幅度應該會傾向於維持50基點不變」。

升息 聯準會 投資

上一則

Bed Bath & Beyond傳幾周內聲請破產 迷因股將淪水餃股

下一則

通用超車豐田 重奪銷售王寶座

延伸閱讀

美股收黑 那指費半領跌 就業數據強勁好消息變壞消息

美股收黑 那指費半領跌 就業數據強勁好消息變壞消息
Fed都明說今年不降息了 美元為何漲不動？

Fed都明說今年不降息了 美元為何漲不動？
IMF副總裁警告：通膨尚未脫離險境 Fed應維持升息路線

IMF副總裁警告：通膨尚未脫離險境 Fed應維持升息路線
Fed公布上月會議紀要 官員估今年不降息

Fed公布上月會議紀要 官員估今年不降息

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店